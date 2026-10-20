O lo amas o lo odias: el plato típico de los pueblos aragoneses cuando llega el otoño que no puede disfrutar todo el mundo

La gastronomía aragonesa es de las más extensas y desconocidas de España, sobre todo los platos del Alto Aragón. Uno de los más curiosos son las chiretas; el problema es que no gustan a todo el mundo por su vinculación con la cocina de matanza.

Y es que llevan arroz, carne y especias, pero también vísceras de cordero y una envoltura que puede echar atrás a los menos aficionados a la casquería. De hecho, son perfectas tanto para disfrutar en un plato único como en una tapa entre amigos.

Aunque por todo el Alto Aragón las preparan magníficas, si nunca las has disfrutado debes ir a las comarcas de Sobrarbe, Ribagorza o Somontano, donde conservan lo mejor de la cocina de aprovechamiento.

Qué llevan las chiretas y por qué son un plato tan particular de la gastronomía aragonesa

La recomendación con la gastronomía siempre debería ser probarlo al menos una vez, para saber si te gusta. No obstante, si no te gusta la casquería quizás no sea tu comida favorita.

Este plato aragonés destaca por utilizar tripa de cordero para la envoltura, que se rellena y se cose. Dentro puedes meter arroz, carne e incluso corazón y pulmón del animal. Por supuesto, también hay sitio para el jamón, el ajo, el perejil y las especias.

El secreto está en que el arroz recoge el sabor del relleno durante la cocción. A partir de ahí, la combinación con las vísceras ayuda a buena parte de su personalidad y también las reservas que puede despertar.

En cuanto a la presentación, lo más curioso es que la chireta llega cerrada y hay que cortarla para descubrir su interior. Cuidado no hagas el ridículo porque los aragoneses se reirán: hay que retirar el hilo con el que se ha cosido.

La receta de aprovechamiento que acabó siendo un plato de fiesta en el Alto Aragón

Hoy las chiretas son un plato sofisticado, pero realmente nacieron como una comida humilde a partir de las partes del animal que nadie quería. En concreto, mezclaban esas partes con arroz y condimentos.

Lo llamativo es que con el tiempo esa elaboración de subsistencia pasó a ocupar un lugar en las fiestas. De hecho, si te fijas el nombre cuenta parte del proceso.

Chireta se relaciona con el verbo aragonés chirar, que significa dar la vuelta, en referencia a cómo se prepara la tripa. Puedes comerlas cuando quieras, pero por su contenido lo mejor es que te esperes a que haga frío.

Cómo se preparan las chiretas: cocidas o rebozadas

La elaboración comienza con la limpieza de la envoltura y el picado de los ingredientes. Después se prepara el relleno, se reparte en las porciones de tripa y se cierran con hilo. Las piezas se cuecen hasta que tanto el interior como la envoltura estén bien cocinados.

Una de las formas tradicionales de servirlas consiste en llevarlas calientes a la mesa después de cocerlas. Así se aprecia directamente la mezcla de arroz, carne y especias, sin añadir una cobertura exterior.

Aun así, no son la única forma de prepararlas, y algunos prefieren cortarlas cocidas en rodajas, pasarlas por harina y huevo, y freírlas. Con el rebozado, además, se le da un toque dorado extra.