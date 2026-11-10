Cocinar y disfrutar en familia: cinco aliados de Dreame para una cocina más inteligente

La cocina es mucho más que el lugar donde se preparan las comidas: es un espacio para experimentar con nuevas recetas, compartir tiempo en familia y crear recuerdos alrededor de la mesa. Desde el aroma de un bizcocho recién horneado hasta una merienda improvisada, cada momento puede convertirse en una experiencia inolvidable.

Con el objetivo de hacer estas experiencias más cómodas y agradables, Dreame Technology, líder global en soluciones inteligentes para el hogar y el cuidado personal, reúne cinco soluciones inteligentes que acompañan diferentes momentos de la vida en la cocina.

1. Tasti: pequeñas recetas al horno para disfrutar y compartir

¿Y si una tarde de repostería en familia se convierte en el plan perfecto para un día de lluvia? Con la freidora de aire de cristal Tasti, preparar galletas, mini bizcochos y otras pequeñas elaboraciones dulces resulta más sencillo, sin dejar de lado las recetas saladas. Sus dos recipientes de cristal intercambiables, con capacidades de 2,5 y 4,5 litros, ofrecen espacio para preparar desde un capricho dulce hasta una receta para compartir. Además, su diseño elegante permite llevarlos directamente a la mesa y servir en ellos las elaboraciones recién hechas, haciendo que la presentación forme parte de la experiencia.

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2. ToastControl: desayunos crujientes para empezar el día

Ya sea con mermelada de manzana o con la clásica mantequilla, unas tostadas recién hechas son el complemento perfecto para un desayuno otoñal en familia. El tostador inteligente ToastControl combina un diseño cuidado con ocho programas para distintos tipos de pan y seis niveles de tostado, que pueden seleccionarse fácilmente desde su pantalla táctil de 5,3 pulgadas. Su sistema de elevación motorizada sube suavemente las tostadas cuando están listas, para que solo quede añadir el acompañamiento favorito de cada uno.

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3. PortFresh: una pausa entre receta y receta

Un smoothie de pera recién preparado con una pizca de canela puede convertirse en la merienda dulce perfecta entre una elaboración y otra. La batidora portátil PortFresh permite preparar bebidas variadas gracias a su funcionamiento inalámbrico, sus cinco programas predefinidos y su capacidad de hasta 500 ml. Además, su diseño compacto facilita llevarla a cualquier parte: la base del motor se guarda dentro del propio vaso para ahorrar espacio, por lo que esa pausa afrutada también puede acompañar a la familia fuera de casa, en la oficina o durante una escapada.

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4. Ecceluxe Slim: el café perfecto para poner el broche a cada receta

Cuando llega el momento de servir la tarta de manzana recién hecha, un buen café es el acompañamiento ideal. La cafetera superautomática Ecceluxe Slim prepara cinco especialidades con solo pulsar un botón, desde un espresso intenso hasta un cremoso latte macchiato. Su molinillo ofrece nueve niveles de ajuste para personalizar la molienda, mientras que sus programas de limpieza automática simplifican el mantenimiento después de cada uso. Y gracias a su diseño de tan solo 18 centímetros de ancho, ocupa poco espacio en la encimera y deja sitio para seguir preparando masas, extender la siguiente receta o cortar galletas.

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5. SF25 y SF25 WiFi: todo listo para la próxima receta

La tarta ya está en el horno y la cocina huele de maravilla, pero todavía quedan las mondas de manzana y las cáscaras de huevo de la preparación. Para facilitar la recogida de estos restos, los sistemas de gestión de residuos alimentarios SF25 y SF25 WiFi los secan y trituran en un recipiente de 2,5 litros. Su filtro de carbón activo ayuda a controlar los olores y el resultado son restos secos y compactos. El modelo SF25 WiFi añade un extra de comodidad al permitir iniciar, detener y supervisar el proceso directamente desde una aplicación.

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