Baghdadi, Data4 y Samsung explican por qué Alcobendas atrae tantas empresas: «Es el sitio ideal para emprender»

No es ninguna de las grandes capitales, pero Alcobendas se ha colocado como la tercera ciudad de España en capacidad de atracción de grandes corporaciones multinacionales. Este municipio, situado al norte de Madrid, es uno de los polos tecnológicos e industriales más relevantes del país. En la jornada Alcobendas, un ecosistema para crecer, organizada por OKDIARIO, tres firmas tecnológicas, financieras e internacionales han tratado de desgranar cuáles son las recetas de su éxito.

«Alcobendas representa una oportunidad para España, que es distinta al resto de ciudades», señaló Baihas Baghdadi, presidente ejecutivo y fundador de Baghdadi Capital. «Es un entorno en el que tienes acceso ilimitado a los tomadores de decisiones; llamas al Ayuntamiento y están siempre disponibles».

Una de las compañías que cuenta con más trayectoria en la localidad es Samsung. El gigante surcoreano decidió establecer en el municipio su sede para España y ha sido testigo de la evolución de la urbe. «Venimos hace 20 años y hemos vivido en carne propia ese crecimiento de Alcobendas, que ha sido brutal», apuntó Guillermo Damián Díaz-Plaja, vicepresidente de asesoría jurídica, compliance y asuntos públicos en Samsung Electronics Iberia. «Es un placer que te sonrían, que te contesten y que te hablen de tú a tú en el Ayuntamiento».

«Alcobendas es el sitio ideal para empezar a emprender, tanto empresas pequeñas como grandes», indicó Francisco Ramírez, director general de Data4Group España, quien destacó las dificultades de su aterrizaje en medio de la pandemia y la facilidad que tuvieron para comunicarse con todos los actores de la ciudad.

Los tres ponentes coincidieron en varios aspectos que creen que caracterizan a la ciudad, más allá de su ubicación estratégica y el trato de los representantes públicos, como son la limpieza, la seguridad, los servicios o la restauración. «Es un éxito para Alcobendas, que compite de tú a tú con Barcelona», apuntó Damián Díaz-Plaja. «La telaraña de conexiones que tiene desde la pyme a la gran empresa es una rara avis en España y es un caso de éxito».

Baghdadi apuntó que todo esto proviene en gran medida de una planificación que permite crecer con comodidad al municipio: «Esta ciudad, en 10 años, probablemente levante un montón de viviendas para atraer futuros empleados. Estamos hablando de superar a capitales de provincia como San Sebastián». El inversor valoró que «cuando un político hace lo correcto para la ciudad, es cuando tú, como empresario, te entregas a ella».

Política nacional

La mesa tuvo tiempo para debatir qué diferenciaba la política local del municipio de la nacional. «Al final, como país, como empresa o como particular, tienes que ver dónde quieres estar de mayor», señaló Ramírez. «Alcobendas no compite con San Sebastián de los Reyes, con Madrid o con Barcelona; hoy competimos con el mundo, porque vivimos en un mundo totalmente global».

El director general de Data4 es uno de los afectados del cambio de normativa impulsado por el Gobierno central para restringir los centros de datos, lo que compromete el grueso de las inversiones destinadas a estas infraestructuras en España: «Poner los extremos nunca es bueno. De hecho, no pueden cumplir los requisitos ni siquiera algunas de las infraestructuras que llevamos por bandera».

«El principal problema de la clase política es el cortoplacismo», apuntó el vicepresidente de Samsung Iberia. «No hay ningún Gobierno europeo que planifique más allá de la semana que viene, buscando el titular. La estabilidad de la política local de Alcobendas me da envidia de no verla a nivel nacional».

Baghdadi fue más allá y se focalizó en la estrategia exterior de España: «Una de las cosas que me preocupan es que se usen palancas internacionales para ganar elecciones nacionales». El empresario citó la política sobre Palestina en espacios internacionales como la OTAN o la UE; el veto a los bombarderos estadounidenses para atacar Irán o la relación con Marruecos. «Hagamos una política exterior consensuada entre los dos grandes partidos», sentenció.

Los tres ponentes solo dejaron un recado al Ayuntamiento de Alcobendas: no perder el impulso y el buen trato una vez se releven las generaciones de trabajadores y representantes.