Sánchez a la caza del voto joven: condecora a la streamer Cristinini con la Gran Cruz de la Orden de Mérito Civil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado este jueves en la Moncloa la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a la streamer Cristina López, comúnmente conocida como Cristinini, por su trayectoria profesional, su «gran influencia en el entretenimiento digital español» y su papel «referente» en el sector de los videojuegos y el streaming. Este reconocimiento se ha otorgado históricamente a quien haya prestado servicios relevantes al Estado y haya realizado méritos de carácter civil.

Cristinini es una de las creadoras de contenido más populares en la actualidad. Es más, se trata de la figura femenina con más seguidores en Twitch, tanto en España como en Latinoamérica. Su trayectoria en las plataformas digitales se ha desarrollado, fundamentalmente, a través de los vídeos retransmitidos en directo, lo que la llevó a alcanzar la fama jugando a videojuegos y entreteniendo.

Sin embargo, la condecoración sucede en mitad del caos político y electoral, sobre todo en torno a Sánchez, que no acudió este martes al funeral celebrado en la catedral de Toledo por las 69 víctimas de la tragedia de Urda. Además, la premiada parece ser afín al presidente. Cristinini tiene republicaciones en X de hace años, cuando el presidente era Mariano Rajoy, que atacan a la derecha, y en concreto al Partido Popular:

La distinción demuestra nuevamente la cada vez mayor presencia de los creadores de contenido e influencers en eventos institucionales, deportivos o sociales de gran alcance, aunque se produce también después de que el militante socialista prefiriera estar en el pódcast de Jordi Wild que en el oficio religioso. Sánchez afirmó que «nunca» asiste a eventos de carácter confesional, aunque miente: en junio estuvo en la Sagrada Familia (Barcelona) junto al Papa León XIV y también ha acudido durante su mandato a los funerales de Montserrat Caballé, David Sassoli y Guillermo Fernández Vara.

El Ejecutivo mantiene para hoy su agenda de actos institucionales y de entrevistas. Esta misma noche, irá a TVE para intervenir en el programa El perro andaluz, presentado por Manu Sánchez.