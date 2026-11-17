El PSOE ha convertido la estación de Cercanías de Sol en un enorme escaparate de su campaña electoral. El partido de Pedro Sánchez ha desplegado una gran instalación publicitaria de color rojo con el lema «Vota con fuerza», que ocupa distintos espacios de una de las estaciones más transitadas de Madrid. La campaña permanecerá activa hasta el próximo 27 de noviembre, apenas dos días antes de las elecciones generales.

La iniciativa llega después de dos tragedias ferroviarias que han azotado gravemente a nuestro país en tan solo nueve meses y que nos han dejado un total de 115 fallecidos y múltiples vidas destrozadas. Adamuz y Urda, dos accidentes que han situado bajo la lupa la gestión de la red ferroviaria y que mantienen abiertas las investigaciones judiciales y técnicas para esclarecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades.

El PSOE realiza una agresiva campaña de publicidad en la estación de Sol de Madrid. Dos cuestiones al respecto: 👉 Que se atrevan a poner la cara de Pedro Sánchez en una estación de tren siendo el responsable de los crímenes de Adamuz y Urda es de coña. 👉 Me juego lo que queráis que aquí no salen los de siempre a lamentarse por la privatización del espacio público como sí hacen por ejemplo con las campañas de Netflix. — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) November 16, 2026

Mientras el PSOE dedica recursos a promocionar su candidatura en plena campaña electoral, las familias de las víctimas siguen reclamando las explicaciones pertinentes que el Gobierno todavía no ha sido capaz de dar. En Adamuz, la investigación acumula retrasos y no podrá concluir dentro del plazo inicial de doce meses. Las pruebas sobre la rotura del carril, que podría estar directamente relacionada con el descarrilamiento, han sufrido demoras en su análisis. La situación ha provocado las críticas de los representantes de los afectados, que de nada sirven una vez que has perdido un familiar o un amigo.

He estado hoy en el delirio de la estación de Sol. No sé a qué cabeza iluminada se le ha ocurrido vinilar esta estación con la propaganda electoral del PSOE. https://t.co/FWvjUy4H5c — Alberto Espinosa (@bertieespinosa) November 17, 2026

🚨 ¡ESCÁNDALO EN PUERTA DEL SOL! El PSOE secuestra la entrada principal del Metro para hacer campaña 🚫🇪🇸

Han convertido un espacio público de todos los madrileños en un gigantesco cartel electoral rojo. «Vota PSOE», «Vota con fuerza»… ¿Es esto legal? ¿Desde cuándo se permite privatizar el Metro para propaganda de partido?

Mientras ellos usan tu dinero y tus estaciones para imponer su mensaje, VOX defiende la neutralidad y el respeto a las instituciones.

El 29-N, no votes al partido que cree que Madrid es de su propiedad. Vota VOX. ✊

#PSOE #Sol #Elecciones #29N #Madrid #VOX #PropagandaIlegal #EspañaViva — Jesús Vazquez 🇪🇦💚🇪🇦💚 (@jesusvazquezb) November 17, 2026

La Fiscalía investiga los detalles del accidente

La Fiscalía Europea abrió con motivo del accidente una investigación para esclarecer posibles irregularidades en el uso de los fondos comunitarios destinados a modernizar la alta velocidad en España. Entre las actuaciones examinadas figura el contrato que Adif adjudicó en septiembre de 2021 a la empresa «Thales España» para sustituir el sistema de señalización LZB por el ERTMS, además de renovar las instalaciones de telecomunicaciones y seguridad. El presupuesto inicial superaba los 131 millones de euros, pero la adjudicación se acabó cerrando por unos 93,8 millones, una diferencia cercana a los 37 millones, cifra que se está investigando para saber cuál ha sido su destino.

Las diligencias también ponen el foco en los retrasos de la modernización del sistema, previsto con una fecha tope para finales de 2026 y que no se había llevado a cabo cuando se produjo el último accidente. La Fiscalía pretende determinar si existieron irregularidades en la adjudicación y ejecución de los contratos y si los fondos europeos se utilizaron conforme a su finalidad. Para ello, se ha solicitado documentación a Adif, a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y al Tribunal de Cuentas.

Mientras tanto, la estación de Sol luce esta propaganda electoral del partido que dirige Pedro Sánchez, mientras siguen pendientes respuestas sobre dos de las mayores tragedias ferroviarias recientes en España. A pesar de ello, el PSOE mantendrá su campaña publicitaria hasta el cierre oficial de la campaña electoral.