El PP exige una auditoría de vías y sustituir cargos de partido por técnicos tras el nuevo descarrilamiento

El PP subraya que es necesario realizar una auditoría de las vías, invertir más y sustituir cargos de partido por técnicos en Renfe y Adif tras el último descarrilamiento, ocurrido este domingo. Ha sido la portavoz del PP en el Congreso y de campaña a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ester Muñoz, quien se ha pronunciado así después de que la línea de media distancia entre Madrid y Ávila haya sido cortada tras el descarrilamiento de un tren de mercancías.

El suceso ha ocurrido entre las localidades madrileñas de Robledo de Chavela y Zarzalejo y el maquinista ha resultado herido. Un episodio que se suma a la reciente tragedia de Urda, con 69 muertos, y a la de Adamuz, con 46 fallecidos, así como a un sinfín de incidentes que se registran, como el ocurrido el pasado 29 de octubre con un tren de Ouigo de la línea Murcia-Madrid que estuvo hasta tres horas parado en un túnel por una avería mecánica, provocando un ataque de nervios en los pasajeros.

En declaraciones a los medios en Segovia, Muñoz ha garantizado que estas medidas se llevarán a cabo por el PP si llega al Gobierno tras las elecciones del 29-N. En este sentido, ha recordado que el programa electoral del PP incluye el compromiso de realizar, en sus primeros 100 días, una auditoría de los contratos públicos, las cuentas y las empresas públicas.

La popular ha informado que su partido ya pidió en 2024 una auditoría, pero el hasta hace poco ministro de Transportes, Óscar Puente, «respondió con burlas».

Como recientemente también ha revelado OKDIARIO, los ingenieros responsables de las infraestructuras en el Estado alertaron al Gobierno el pasado mes de junio de la «fuga de talento» para mantener la «seguridad ferroviaria». El aviso fue a través de una misiva en la que le transmitieron su «preocupación» por esta situación y le pidieron una reunión para solucionar este problema. Sin embargo, transcurridos cuatro meses, estos altos funcionarios de la Administración siguen sin recibir respuesta.

Frente a esta situación, Ester Muñoz ha dicho que si Feijóo llega a La Moncloa, «lo primero» que hará será una «auditoría de cada ministerio», y entre ellas una en las carreteras e infraestructuras ferroviarias, y trabajará para tener unas vías seguras.

Muñoz ha comentado que ella misma ha tenido «miedo» como usuaria en trayectos como el de Segovia y Madrid, donde se producen vibraciones, además de retrasos en el AVE.

«España no funciona con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha provocado que ningún español viva hoy mejor que hace ocho años», ha sentenciado. El presidente del PP ha hecho este domingo en un mitin en Santander un repaso a lo que han supuesto los ocho años del Ejecutivo, en el que, además, ha pedido a Sánchez que le diga a Bildu que «no violente la campaña» y deje de le pegar puñetazos y patadas a los chavales.

Sánchez, en Falcon

El pasado 2 de noviembre, el presidente del Gobierno tuvo el cuajo de irse en Falcon a Barcelona a pedir a los ciudadanos que recuperen la «confianza en el AVE», como destapó OKDIARIO. En vez de dar ejemplo y viajar en AVE, Sánchez eligió, como siempre, el Falcon del Ejército del Aire. En este caso, para desplazarse a la Ciudad Condal, donde participó en el foro World in Progress Barcelona 2026 de Prisa.

Previamente, el presidente también se ha desplazado desde La Moncloa hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz en un helicóptero Super Puma, igualmente de las Fuerzas Armadas, pese a que apenas hay tráfico por carretera al ser festivo.

El presidente del Gobierno reconoció el pasado 30 de octubre, en una declaración institucional sin preguntas, que la confianza en los trenes de alta velocidad «está quebrada», pero ha evitado asumir responsabilidades por la tragedia ferroviaria de Urda.

Una tragedia ante la que dejó abandonados a las víctimas al no ir al funeral de sus familiares y tras la que transcurridos apenas 15 días, comenzó la campaña bailando. El pasado jueves, en Sevilla. Tanto Sánchez como su esposa, Begoña Gómez, procesada por tráfico de influencias y otro de malversación de caudales públicos.