Un tren de Ouigo de la línea Murcia-Madrid lleva 3 horas parado en un túnel por una avería mecánica

Un tren de Ouigo de la línea Murcia-Madrid lleva tres horas parado en un túnel en Ontígola (Toledo) por una avería mecánica. El suceso ha ocurrido a las 10:00 y ha desatado el nerviosismo entre los pasajeros tras la tragedia en Urda que se ha saldado con 69 muertos. «Se ha escuchado un fuerte golpe y el tren ha parado dentro de un túnel, provocando un un ataque de nervios en los pasajeros», declara a OKDIARIO uno de ellos, Ángel Tortosa, de profesión guardia civil.

«Este desastre es día sí, día también, que se sepa», agrega indignado. En su caso, viajaba de Albacete a Madrid por temas médicos y ha perdido su cita, que tenía reservada desde hace dos meses y medio. Este viajero ha cogido el tren a las 8:42 en Albacete y debería haber llegado a las 10:20 a la estación de Chamartín, en Madrid, donde tenía médico a las 11:10.

Otros pasajeros «han perdido conexiones con otros trenes y vuelos».

Según informa, han estado «durante una hora y media sin ventilación en el tren». Tienen «muy poca luz y sólo hay abierto un baño para todos, lo que está causando largas colas». Además, están sin aire acondicionado.

«Como si fuera una broma macabra, se ha escuchado un ruido como de catenaria suelta. El tren ha ido bajando velocidad y estamos dentro de un túnel parados», ha denunciado en redes sociales otro viajero. Detalla que por megafonía les han informado que tenían que «ahorrar batería», por lo que se iba a «reducir el confort de los viajeros».

Un enganchón de catenaria

Se trata del tren 6775 Murcia-Valladolid. Según ha informado Ouigo, ha sufrido un enganchón de catenaria en este túnel ubicado a la altura de Aranjuez.

Ouigo ha publicado un mensaje en X a las 11:20 indicando que estaba «coordinando el envío de un tren para realizar el transbordo de los pasajeros a la mayor brevedad y continuar su viaje hasta Madrid Chamartín». Finalmente, ha llegado a las 13:25, según ha podido saber OKDIARIO.

Aquellos viajeros que continuaran su trayecto hasta Segovia y Valladolid lo realizarán en autobús. En el caso de los pasajeros cuyo trayecto fuese Madrid Chamartín-Valladolid, el servicio se ha cancelado y la compañía aplicará «la máxima política de compensación: cambio gratuito del billete o devolución íntegra del mismo.

Además, señala que «adicionalmente, los viajeros recibirán una compensación equivalente al 200% del coste del billete».