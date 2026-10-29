José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos: «Si fallan los sistemas de seguridad de una vía ferroviaria es que no tenemos un buen sistema de seguridad»

Tras el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, y el fallecimiento de 69 ciudadanos, según fuentes oficiales del gobierno de Castilla-La Mancha, varios expertos en seguridad ferroviaria han aportado un poco de luz en un caso «inverosímil», como expresó Óscar Puente. Uno de los últimos en expresarse ha sido José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos.

Trigueros no da crédito a lo sucedido, ya que, tras el accidente de Adamuz, que dejó a su paso 46 víctimas mortales, la probabilidad de volver a vivir un accidente semejante era «muy baja». No obstante, poco más de nueve meses después, España ha sufrido otro duro golpe. «A mí, si me llegan a preguntar esto ayer, hubiera dicho que era imposible que se produjera porque para mí este es mucho más grave», aseguró el experto.

El catedrático en ingeniería de caminos sostuvo, con respecto a la gravedad del asunto, que «si fallan los sistemas de seguridad de una vía ferroviaria y se puede permitir el error humano, la verdad es que no tenemos un buen sistema de seguridad», y confirmó que «no puede ser» que ADIF no detecte desde la central de seguridad la detención de un tren en la vía.

«A mí, si me llegan a preguntar esto ayer, hubiera dicho que era imposible»

Trigueros juzgó el hecho como «lo más grave que ha existido en un accidente», ya que cree que el sistema debe evitar que dos trenes lleguen a colisionar, y diferenció el accidente de Adamuz afirmando que, en el caso de Urda, «se pone en duda todo el sistema de seguridad de nuestra red ferroviaria. Hay que hacérselo mirar».

«No se están haciendo las cosas bien»

Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y Materiales, también dio su punto de vista en el programa Espejo Público. «En seguridad industrial, la estadística manda y, cuando las cosas se hacen bien, puedes tener accidentes, pero por causas de azar. Cuando no se hacen como se deben, hay una causa raíz importante y se producen accidentes de forma reiterada», declaró. Para Díaz, el accidente es una evidencia de que no se están haciendo las cosas bien.

El ingeniero químico garantizó que «hay muchos fallos en cadena», mientras detalló que un fallo en la detección de un cantón de la vía ocupado imposibilita avisar al tren que va por detrás de que hay un convoy detenido y, por ende, activar el sistema de frenado de emergencia del tren que se acerca para evitar la colisión.