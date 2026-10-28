Ricardo Díaz, ingeniero, sobre el accidente de trenes de Toledo: «Lo que no puede ser es un choque por alcance»

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo ha puesto el foco de debate de nuevo en la seguridad de la alta velocidad en España. El ingeniero Ricardo Díaz ha realizado una valoración de lo sucedido en el programa Espejo Público, de Antena 3.

En este espacio ha expresado su sorpresa ante las circunstancias del siniestro. «Lo que no puede ser es un choque por alcance, ¿pero de qué estamos hablando?», enfatiza el experto al expresar su opinión sobre lo ocurrido.

Ricardo Díaz pone en duda la seguridad ferroviaria

El profesional en la materia considera que este tipo de sucesos catastróficos resultan de verdadera importancia en el ámbito de la seguridad industrial. «Estadísticamente es muy difícil», explica cuando habla sobre a posibilidad de que suceda un accidente de estas características.

Las informaciones recogidas hasta el momento confirman que un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un convoy de Iryo en las inmediaciones de Urda, en Toledo. Esta colisión ha provocado el descarrilamiento de varios vagones y ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid – Sevilla.

Al mismo tiempo, Díaz se centraba en los mecanismos de seguridad que deben evitar que un tren colisione con otro y pone el foco en el circuito de la vía como un sistema que permite detectar la ocupación de determinados tramos ferroviarios y que contribuye a la protección de la circulación. «Cuando hay un obstáculo en la vía, todos los trenes que van detrás se tienen que parar de forma automática», detallaba.

Aunque, determinar qué sistemas operativos y por qué se ha producido el accidente requerirá de una investigación técnica. Ricardo Díaz muestra así su preocupación hacia la seguridad ferroviaria y cuestiona las advertencias anteriores.

La investigación esclarecerá lo sucedido

Las declaraciones del ingeniero no constituyen por sí mismas una conclusión exacta de las causas y será la propia investigación la que se encargue de esclarecer cómo se produjo la colisión y qué factores intervinieron en el choque de ambos trenes.

Un accidente ferroviario que ha dejado consternada a toda España de nuevo y que pone en duda las medidas impuestas en la seguridad ferroviaria española tras lo ocurrido a principios de este año en Adamuz y lo sucedido, por desgracia, este miércoles 28 de octubre.