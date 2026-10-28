La ex ministra Fátima Báñez, entre los desaparecidos del accidente ferroviario: su familia no puede contactar con ella

Fátima Báñez, ex ministra de Trabajo y Economía Social y presidenta de la Fundación CEOE, se encuentra entre los desaparecidos del accidente ferroviario que ha tenido lugar entre las localidades toledanas de Urda y Los Yébenes y que hasta el momento ha dejado 64 muertos.

Los hechos han ocurrido a primera hora de este miércoles, hacia las 08:35 horas, cuando un tren Iryo ha impactado contra un AVE que se encontraba detenido entre Urda y los Yébenes. Según ha podido confirmar OKDIARIO, la ex ministra del PP viajaba en el convoy de Iryo.

Por el momento, Fátima Báñez no se ha puesto en contacto con ninguno de sus familiares y su teléfono se encuentra apagado. Su marido ya se ha trasladado a la zona en la que ha tenido lugar el accidente.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se encontraba en Barcelona en el momento del accidente pero ha cancelado los actos de campaña para trasladarse a Madrid. Cabe destacar que Báñez viene colaborando estrechamente con el PP a través de la Fundación Reformismo 21, de la que es consejera asesora.

Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), de cuya fundación es presidenta, ha confirmado su desaparición y ha trasladado sus «condolencias y apoyo a los afectados y sus familias».

Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados https://t.co/8M0QEryVH4 — CEOE (@CEOE_ES) October 28, 2026

Hasta el momento, se han registrado 64 víctimas mortales y decenas de heridos de distinta gravedad. Además, hay varias personas desaparecidas con las que sus familiares todavía no han podido contactar.

En el tren AVE, el que ha impactado contra el otro convoy, viajaban 397 pasajeros y el Iryo trasladaba a 147 personas. Es en este último donde viajaba la ex titular de Trabajo.

El Gobierno ha apuntado a un «error humano» como causa principal del trágico accidente. Según fuentes gubernamentales, el fallo habría sido de un operador de Adif tras una avería del sistema principal de señalización que debe garantizar la seguridad de la vía ferroviaria.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuando un AVE ha alcanzado por detrás, a más de 100 kilómetros por hora, a un convoy de Iryo, lo que ha provocado el descarrilamiento de dos vagones del primero. Según las primeras informaciones, el Iryo había alertado de que llevaba varios minutos detenido, pero el centro de control de Atocha dio la orden al AVE de que siguiera la marcha.