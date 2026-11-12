Alberto Núñez Feijóo es firme y confirma en el ‘El Hormiguero’ qué va a hacer con Marruecos si llega al Gobierno: «Vamos a sentarnos en serio»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, explicó la estrategia que seguiría con Marruecos en caso de convertirse en presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. «Vamos a sentarnos en serio con Marruecos», aseguró al plantear una reunión con el país africano como una de las prioridades de su hipotético Ejecutivo. Feijóo insistió en que la relación debe basarse en la reciprocidad y el respeto a la soberanía española.

La invasión de Ceuta fue uno de los asuntos centrales de la entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero. El líder del PP considera que la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez no ha estado a la altura y reprochó al Ejecutivo que no haya exigido explicaciones suficientes a Marruecos. En este sentido, adelantó que, en caso de que gobierne, convertiría la situación de la ciudad en una cuestión prioritaria de su Consejo de Ministros.

Feijóo plantea una nueva relación con Marruecos si llega a Moncloa

Entre las medidas que anunció, el dirigente popular mencionó la construcción de una nueva comisaría de Policía y una comandancia de la Guardia Civil, además de la agrupación de las instalaciones del Ejército y la ampliación del espigón del Tarajal.

¿Qué propone @NunezFeijoo para afrontar la situación de Ceuta? #FeijóoEH https://t.co/ASOQV79Xq9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

Su intención sería trasladar directamente al Gobierno marroquí la necesidad de establecer una relación de cooperación, pero también de firmeza. Además, añadió que la defensa de la integridad territorial de España no está sujeta a negociación. Feijóo también aseguró que estaría dispuesto a visitar Marruecos como primer destino internacional de una reunión oficial fuera de España si se convierte en presidente.

Las críticas de Feijóo a Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta

El líder de la oposición volvió a cargar contra Pedro Sánchez por su postura ante Marruecos. Feijóo recuperó sus sospechas sobre el posible efecto de espionaje en las decisiones del presidente del Gobierno. Feijóo afirmó que en el teléfono móvil de Sánchez «tiene que haber alguna cloaca que comprometa la independencia del presidente del Gobierno en relación con Marruecos porque es la única explicación racional».

«El presidente de España no es libre en relación con este asunto. Apareció al día siguiente, dijo que había habido una violación de la integridad territorial de España, inmediatamente se vuelve a Madrid, coge su Falcón, se va 25 días de vacaciones a una residencia oficial y nos dice la música que tenemos que escuchar durante el verano», expresó el líder del PP.