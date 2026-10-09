Una mexicana en España explota sobre la realidad de ser autónomo: «La cantidad de tiempo que trabajamos para que el Estado te quite por todos lados»

Se ha convertido en una realidad que ser emprendedor en España es una decisión muy compleja que en muchas ocasiones supone un fracaso y una pérdida de dinero. Aunque el colectivo de autónomos registra cifras récord (cerca de 3,5 millones), la mayoría denuncia una extrema asfixia económica. El principal problema que ataca a los pequeños emprendedores es la carga fiscal que desde un inicio se implementa y las barreras burocráticas.

Mar, una emprendedora de origen mexicano, es una de los millones de autónomos que denuncian esta situación. La mexicana cuenta con un estudio fitness en Barcelona con el cual apenas consigue llegar a cubrir sus gastos a fin de mes.

Agobiada y al límite por la situación, decidió hacer un video en redes sociales denunciando su posición como autónoma que busca iniciar un negocio: «Ahora entiendo por qué la gente se va de España».

La agonía al descubrir la cantidad de impuestos

La desesperación de la joven emprendedora mexicana sucedió por un cúmulo de obligaciones fiscales que exige el sistema español, sumado al estado crítico de sus ingresos reales. Para poner en situación su asfixia económica, la mexicana afirma que tanto ella como su pareja ganan 800 euros mensuales. Una cantidad por debajo del sueldo mínimo en España (SMI), y que se considera una situación de vulnerabilidad económica.

Aunque inicialmente se beneficiaban de la tarifa plana reducida (alrededor de 90 euros mensuales), este pago en concepto de cuota de autónomos al año aumenta a alrededor de 650 euros si no superan el SMI. Este pago se vuelve un coste fijo, se facture o no, lo que le resta a la pareja de emprendedores liquidez directa a sus escasos ingresos.

Un error de 1.500 euros

La mexicana es de profesión contable, pero al venir de fuera, cometió el error de no prever el impacto del IVA y el IRPF trimestral. En el propio video reconoce su error al asumir que esos 800 euros que ingresaban al mes, ya estaban libres de cargas. «No te alcanza para la renta ni para comer» afirmaba la emprendedora, al ‘hacer números’.

El detonante de su desesperación fue la reclamación de la presentación de los impuestos trimestrales. Al no haber apartado de forma progresiva el IVA (21%) cobrado a los clientes y las retenciones de IRPF, la pareja se dio de frente con una factura fiscal de unos 1.500 euros.

«La cantidad de tiempo que trabajamos para que literalmente el Estado te quite por todos lados» concluyó incrédula la mexicana al final de su video.