Leticia Poole, economista experta: «Gana más el instalador del aire acondicionado que el ingeniero que trabaja en la misma empresa»

La economista Leticia Poole ha concedido una entrevista en la que ha hecho un repaso a la situación laboral en España y ha puesto el foco en las profesiones que se están perdiendo. Esto lo ha relacionado con la situación de muchos jóvenes que no han sabido leer la situación y que pueden tener sueldos inferiores incluso teniendo una carrera a la que han dedicado buena parte de su vida. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ha dicho esta economista experta en la materia.

La última Encuesta de Población Activa informó que en España a fecha de octubre había 22.852.600 personas ocupadas, mientras que el número de desempleados está en 2.422.633 personas. Esto es motivo de orgullo para un Pedro Sánchez que a menudo saca pecho de estas cifras sin analizar la verdadera situación que atraviesan millones de empleados en España: sufren para llegar a final de mes porque el coste de la vida ha subido en mayor proporción que los salarios.

Esto lo sufren mayoritariamente los jóvenes con sueldos a la baja que tienen muy difícil independizarse porque la vivienda, tanto en el alquiler como en la compra, está en unos precios asumibles que se comen gran parte del escueto salario. Sobre la situación de estos jóvenes, que son los que más sufren la precariedad de la España de Sánchez, ha opinado la economista Leticia Poole, que ha concedido una entrevista en la que ha hecho un repaso a la situación laboral en España.

Leticia Poole y la situación del trabajo en España

La economista y doctora en Ciencias Económicas ha concedido una entrevista en el podcast TruthTime Project, en el que ha puesto en el foco las profesiones de toda la vida que se están perdiendo y que están teniendo demanda en los últimos años. ¿El motivo? No encuentran a jóvenes que estén haciendo el relevo generacional de los mecánicos, electricistas o fontaneros que están cogiendo el camino de la jubilación.

«Los jóvenes no han leído bien la sociedad», ha comenzado diciendo sobre los jóvenes, que junto con sus padres, en su día realizaron un plan de vida encaminado a cursar estudios universitarios y esto ha hecho que muchos no hayan ido por el camino de aprender una profesión de las de toda la vida. «Si miras las ofertas de empleo, creo que el 70% son para personas que tengan ciclos formativos», cuenta.

«Siempre pensamos que nuestros hijos tienen que ir a la universidad. Es preferible que estudie algo en lo que vaya a ser muy bueno. Si mi hijo va a ser un buen electricista, un buen fontanero, firmo ya. Lo que no quiero es que haya estudiado Derecho y termine como dependiente en otro sitio», afirma esta experta en economía.

«Tú vas a buscar a un jardinero, a un carpintero, a un fontanero, a un electricista, y no hay», afirma durante su intervención, donde también es muy clara sobre la escala salarial de las personas que ejercen estas profesiones. «En estos momentos, por una cuestión de oferta y demanda, gana más el instalador del aire acondicionado que el ingeniero que trabaja en la misma empresa», ha resumido en la entrevista.