La reflexión de Rafa Nadal (40 años) sobre la perseverancia: «Quizá hay que volver a enseñar a los jóvenes que, para hacer bien las cosas, hay que trabajar duro»

El 16 de octubre de 2026, la Comunidad de Madrid celebró la entrega de los Premios Siete Estrellas del Deporte 2025 en la Real Casa de Correos, en Madrid. En esta edición, la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal fue distinguida en la categoría «Valores».

«La idea era llevar a las aulas lo que el deporte me ha dado: esfuerzo diario, disciplina, respeto, humildad, saber rodearse de un buen equipo. Los valores no se enseñan solo con palabras, hay que demostrarlos cada día, sobre todo cuando las cosas no salen como uno espera», comentó el ex tenista.

«Quizá hay que volver a enseñar a los jóvenes que, para hacer bien las cosas, hay que trabajar duro»

Si hay algo que Rafa Nadal ha defendido a lo largo de toda su trayectoria profesional son sus valores. Para él, el esfuerzo, la constancia y el sacrificio siempre han sido fundamentales para alcanzar sus objetivos. Ahora, ha compartido una reflexión sobre las nuevas generaciones: «Quizá hay que volver a enseñar que, para hacer bien las cosas, hay que trabajar duro. Las cosas que son verdaderamente importantes llevan su tiempo, no llegan así como así. Hay que invertir horas y horas, días de trabajo, para conseguirlas», afirma.

Desde su experiencia como deportista de élite, considera que la satisfacción personal también está relacionada con el esfuerzo realizado. Según defiende, «no puedes estar satisfecho de ti mismo al cien por cien si no has explorado todos tus límites, si no trabajas lo suficientemente duro, si no sufres, mental y físicamente, ya que en las derrotas y en las victorias te haces más fuerte, descubres la persona que eres».

Por otro lado, acerca de la percepción que tienen algunos jóvenes sobre el éxito y la inmediatez, asegura que «eso puede crear confusión en la mente de la generación más joven, que cree que puede tenerlo todo enseguida. En mi opinión, la vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer. Creo más bien que es al revés: los jóvenes tienen, en general, más posibilidades que antes».

«Desde mi perspectiva, lo que importa es cuánto te has esforzado y has triunfado, cuánto has hecho para ser la mejor versión de ti mismo. En mi opinión, no puedes estar 100% satisfecho contigo mismo si no has explorado tus límites. Si no te has esforzado lo suficiente, si no has sufrido, mental y físicamente. Claro que no tengo todas las respuestas, pero en las derrotas, como en las victorias, es así como te haces más fuerte, así es como descubres quién eres realmente.

Soy consciente de que esto puede generar confusión en la mente de la generación más joven, que imagina que todo se les puede dar de inmediato. Desde mi perspectiva, la vida siempre ha sido difícil, y no es más difícil hoy que ayer. Incluso creo que es todo lo contrario: los jóvenes generalmente tienen más oportunidades que antes. Creo que lo verdaderamente importante requiere tiempo. Las cosas no suceden por arte de magia. Esto requiere horas, incluso días de trabajo. Requiere crecer con la educación y los valores adecuados. Quizás debamos enseñar de nuevo a la generación más joven que hacer las cosas bien requiere mucho esfuerzo», afirma en una entrevista para Le Figaro.

«Esfuerzo, disciplina y compromiso»

Por otro lado, en octubre de 2025, puso en valor la importancia del deporte y los principios que representa para la sociedad. El ex tenista balear, ganador de 22 títulos de Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis, ha defendido estos valores durante su discurso de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. Con este reconocimiento, se ha convertido en el primer deportista en recibir la máxima distinción académica que concede la institución salmantina.

Durante su intervención, recordó unas palabras de Nelson Mandela para explicar la capacidad transformadora del deporte y su influencia en las nuevas generaciones. «El deporte tiene el poder de cambiar el mundo, de inspirar, de unir a las personas como pocas cosas lo hacen, porque habla a la juventud en un lenguaje que entienden, y puede crear esperanza donde solo había desesperación».

«Hoy, al recibir este doctorado, siento que este reconocimiento es también para lo que el deporte representa en la sociedad. Lo recibo con gratitud, con humildad y con el compromiso de seguir trabajando para que el deporte sea una herramienta de crecimiento personal y social. En un mundo que parece estar en constante división y polarización, creo firmemente que el deporte puede ser un puente, un espacio de encuentro que promueva la convivencia, la cordialidad y el respeto mutuo. Espero que mi trayectoria pueda inspirar a otros a luchar por sus sueños, a no rendirse ante las dificultades y a entender que el verdadero éxito no está en el resultado, sino en el camino recorrido, en el esfuerzo, en la actitud y en la forma de afrontar cada reto».