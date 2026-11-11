El descubridor de Tacko Fall y Kai Jones sobre la generación Aday Mara: «Es impresionante el trabajo que se ha hecho con los jóvenes españoles»

La nueva generación del baloncesto español despierta admiración al otro lado del Atlántico. Aday Mara, Hugo González y Sergio de Larrea representan el desembarco de una nueva hornada de jugadores españoles en la NBA y su progresión no pasa inadvertida para quienes trabajan habitualmente en la formación de futuros talentos de la mejor liga del mundo. Es el caso de Carlos Morales, entrenador puertorriqueño e hijo de Carlos Morales, leyenda del baloncesto de Puerto Rico y uno de los técnicos más cercanos a Piculín Ortiz. Morales Junior -como se le conoce también- ha participado en el desarrollo de jugadores como Tacko Fall (Philadelphia 76ers), Kai Jones (Anadolu Efes) o David Jones García (San Antonio Spurs), y ahora considera que el crecimiento de las nuevas promesas españolas merece especial atención. Por el cómo se ha producido y hacia dónde están apuntando.

«Es súper impresionante el trabajo que se ha hecho con esos jóvenes y los resultados que han tenido», destaca Morales Jr. sobre esta generación, en la que identifica una tendencia más amplia que trasciende las fronteras españolas. «También hay otros europeos que han pasado por las canteras de España y han llegado a Estados Unidos para alcanzar la élite desde la base, no directamente incorporándose a la NBA. Y esos jugadores han tenido mucho éxito. Creo que todo eso dice mucho del desarrollo que están teniendo y de las posibilidades que existen para aquellos chavales que quieran participar en el baloncesto de EEUU desde los High School y las universidades», añade.

El preparador, que acumula más de dos décadas de experiencia en el desarrollo de baloncestistas, estará en Madrid el próximo fin de semana con motivo de ‘Go International’, el encuentro organizado por AWEX Education que reunirá en el Colegio Casvi de Tres Cantos, del 13 al 15 de noviembre, a 30 cazatalentos de instituciones educativas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda. Morales Jr. participará en la jornada dedicada al baloncesto, prevista para el sábado 14 de noviembre, con el objetivo de evaluar jóvenes talentos y ofrecerles oportunidades de formación deportiva y académica en Estados Unidos. Como la tuvieron en su momento Aday Mara o algunos de los jugadores NBA que han pasado por sus manos.

De Tacko Fall a Kai Jones: las estrellas con las que ha trabajado

Morales Jr. habla desde su experiencia directa con jugadores que han alcanzado la NBA y otras grandes competiciones internacionales. “Para llegar a la NBA desde Europa hay dos opciones: dar el salto desde una liga de élite europea o pasar por el baloncesto de formación en EEUU. Y las dos son muy buenas opciones. Pero dando el salto en Estados Unidos, acostumbrándote al estilo de juego americano, teniendo esa exposición todos los días de estar frente a scouters americanos, de universidades o equipos NBA… eso ayuda muchísimo”, admite Morales Jr., sabedor de que el camino de Mara podría ser nueva vía para otros chavales que quieran dar el salto a EEUU.

Él ya lo ha vivido con otros chicos bajo su formación. Entre los nombres que han pasado por sus programas de entrenamiento aparecen Tacko Fall, con quien trabajó durante su preparación previa al draft de la NBA; Kai Jones, elegido en primera ronda del draft de 2021; y David Jones García, jugador de San Antonio Spurs. Su trayectoria también incluye trabajos con Gorgui Dieng (ex San Antonio) y otros profesionales del baloncesto internacional, además de Jean Montero (Olympiacos), uno de los talentos dominicanos que han desarrollado parte de su carrera en el baloncesto español. Precisamente, Montero ocupa un lugar especial en sus recuerdos. «Jean Montero es uno que tiene el nivel y todo para estar en NBA, pero ha decidido quedarse en una liga europea y le va muy bien. Para mí ha sido una experiencia muy bonita, muy grata poder haber trabajado con él, conocerlo desde que tenía 10 u 11 años y trabajar con él ya como profesional», recuerda.

Sin embargo, una de las experiencias que más le ha marcado es la de Kai Jones, jugador bahameño que logró abrirse camino hasta la NBA y que actualmente desarrolla su carrera en el baloncesto europeo.

«Kai Jones fue un jugador que trabajó muy fuerte. A veces teníamos encontronazos como entrenador y jugador, tratando de desarrollarlo y cambiarle porque era bastante terco. Pero la realidad es que se desarrolló muy bien», explica Morales Jr. El entrenador recuerda especialmente unas declaraciones que Jones realizó durante su etapa universitaria, antes de convertirse en una elección de primera ronda del draft. El jugador había pasado de no figurar entre los principales talentos de su generación a abrirse camino entre los mejores prospectos del país.

«El secreto es que tienes que amar el proceso de mejorar», recuerda Morales Jr. sobre aquel mensaje, que todavía utiliza como ejemplo para sus alumnos. «Todo el mundo ama la fama, lo que te da el éxito del baloncesto, ganar campeonatos, ser famoso, hacer mucha plata, que vendan muchas camisetas con tu nombre. Pero el que llega es porque ama el proceso de mejorar».

«Hay jóvenes que quieren ser NBA y solo entrenan cuatro horas a la semana»

Esa combinación de experiencia profesional y formación personal será precisamente uno de los mensajes que Morales Jr. llevará a Madrid durante ‘Go International’. Como responsable de programas de desarrollo deportivo vinculados a The Academy of Central Florida, el entrenador defiende un modelo educativo que no se limite a identificar las cualidades físicas de un jugador. La capacidad de aprendizaje, la disciplina y la actitud personal también resultan decisivas.

«Uno va viendo habilidades, va viendo enfoque, cómo aprende, cuán rápido puede aprender y su retención de la información del entrenador. También la parte más importante es cómo es como persona y como estudiante, porque eso te ayuda a saber si es alguien que va a poder seguir desarrollándose», explica.

En este sentido, considera que no existen trayectorias idénticas ni una única fórmula para alcanzar el baloncesto profesional. Por ello, insiste en que los aspirantes deben concentrarse en su propia evolución y no en compararse constantemente con otros jugadores. También advierte sobre la distancia que puede existir entre las aspiraciones de los jóvenes y la dedicación real que exige la élite. «Hay jóvenes que dicen: ‘Quiero llegar a la NBA’, y solamente entrenan cuatro horas a la semana. Entonces ya eso para mí es una falacia, te estás mintiendo a ti mismo».

Como referencia, explica que los programas deportivos estadounidenses en los que trabaja suelen implicar entre 15 y 20 horas semanales de entrenamiento, preparación física, desarrollo individual, trabajo colectivo, análisis de vídeo y competición. Su objetivo durante la visita a Madrid será evaluar a los participantes con independencia de su nivel inicial y ayudarles a identificar una ruta de formación adecuada para su desarrollo. «Cada carrera, cada trayectoria, es diferente. No puedes estar preocupado por quién está delante de ti, detrás de ti o a tus costados en ese camino al que quieres llegar, sino por las horas y horas de trabajo que tienes que poner», concluye.

«La NBA europea se va a dar»

Su mirada sobre el futuro del baloncesto también alcanza uno de los grandes debates del deporte continental: el proyecto de expansión de la NBA en Europa. Morales Jr. se muestra favorable a una iniciativa que considera capaz de transformar el baloncesto internacional, aunque reconoce que existen posiciones enfrentadas sobre su desarrollo.

«La NBA europea creo que es un proyecto muy interesante. Es un proyecto que creo que puede rendir a largo plazo siempre y cuando todos estén navegando en la misma dirección, remando en la misma dirección», afirma. El entrenador va incluso más allá y expresa su confianza en que la iniciativa termine convirtiéndose en una realidad. «Creo que se va a dar por todo el apoyo y el valor que tiene. De la misma forma, hay gente que no está de acuerdo, pero para mí sería algo muy interesante en un futuro poder tener ya el mundo conectado a través de ese método de NBA europea, NBA americana y así seguir expandiendo alrededor del mundo», sostiene.

El técnico también encuentra oportunidades en la creciente conexión entre el baloncesto europeo y estadounidense. En su opinión, ambos sistemas de formación pueden resultar válidos, aunque la experiencia en Estados Unidos ofrece ventajas específicas para quienes aspiran a alcanzar la NBA.

«El plan de desarrollo, la preparación física y también el tema de competir contra el biotipo contra el que se compite día a día ayuda a estos jóvenes a seguir desarrollándose y llevar su juego a otro nivel», explica. A ello añade la posibilidad de encontrarse habitualmente ante observadores de universidades y franquicias profesionales.

El recuerdo más personal de Piculín Ortiz: «Me llevaba sobre sus hombros»

La vinculación de Carlos Morales Jr. con el baloncesto profesional comenzó mucho antes de que se convirtiera en entrenador. Es hijo del histórico técnico puertorriqueño Carlos «El Coach» Morales, que dirigió a algunas de las principales figuras del baloncesto de su país, entre ellas José Piculín Ortiz, exjugador de Utah Jazz, Real Madrid, Barcelona y otros clubes españoles, fallecido el pasado mes de mayo.

La relación entre ambas familias dejó recuerdos imborrables en Morales Jr., que creció prácticamente dentro de los vestuarios y los banquillos de los equipos que entrenaba su padre. «Piculín fue un jugador que yo conocí cuando era pequeño. Quedaron campeones en San Germán, jugó con la selección con mi padre, en la liga profesional de Puerto Rico con los Atléticos de San Germán quedaron campeones», recuerda.

Entre sus recuerdos conserva una fotografía muy especial. «En mi hogar, cuando yo estaba creciendo, había un cuadro en el que Carlos Morales Jr., con cuatro años, estaba con el uniforme de mascota, como decimos nosotros, que es el uniforme del equipo. Me sentaba en el banquillo con el equipo. Hay una foto donde Piculín me está cargando sobre el hombro, que quedó enmarcada y estaba en mi casa».

Morales Jr. recuerda al legendario pívot como «una persona que se dejaba querer, súper amigable, súper amable» y reconoce el impacto que tuvo en su infancia. «De los jugadores que mi papá dirigió en su carrera como coach profesional, ese es uno de los jugadores que más recuerdo. Tuve la dicha de poder decir que tuve una pequeña amistad, porque yo era un jovencito, pero tuve una pequeña relación con una leyenda, con el gran Piculín Ortiz».

Su padre, añade, siempre lo situó entre los grandes referentes de la historia del baloncesto puertorriqueño: «Para mi papá, Piculín es el ‘GOAT’ de Puerto Rico. Muchas veces dice que para él fue el mejor de todos los tiempos o uno de los mejores de todos los tiempos en la historia de Puerto Rico».