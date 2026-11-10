El inversor español se mueve entre el temor a perder sus ahorros y la búsqueda de una mayor rentabilidad. Mientras unos priorizan la seguridad, otros están dispuestos a asumir más riesgos para aprovechar las oportunidades del mercado. Así lo refleja el VIII Estudio del Observatorio Inverco, presentado este martes, que dibuja un panorama en transformación, marcado por las diferencias generacionales, la digitalización y una creciente apuesta por el largo plazo.

El 49% de los partícipes se identifica con un perfil moderado, el 37% es conservador y el 14% se considera dinámico, un punto más que en 2024. Entre los Centennials, los inversores dinámicos alcanzan el 22%, seis puntos más que en la anterior edición, mientras que el 61% de la Silent Generation mantiene un perfil conservador.

Durante la presentación, se vinculó esta prudencia a la experiencia acumulada por los ahorradores: «Ha habido muchas crisis juntas y eso hace que el cliente sea más conservador».

Sin embargo, desde Inverco destacan que el avance de la gestión delegada está favoreciendo una mayor adaptación de las carteras al perfil de riesgo y al horizonte temporal de cada inversor, reduciendo la dependencia de decisiones impulsivas ante los movimientos del mercado.

La rentabilidad continúa siendo uno de los principales atractivos de los fondos, mencionada por el 41% de los partícipes. Además, el 72% considera que ofrecen mejores retornos que los depósitos, porcentaje que alcanza el 87% entre los inversores dinámicos.

El inversión dinámico toma el control

La tolerancia al riesgo también condiciona la manera de informarse y contratar productos. Durante la rueda de prensa, se explicó que el inversor dinámico presenta mayor autonomía y conocimiento de los fondos.

«Es un perfil dinámico que entiende o que lee más y se informa más sobre el mercado», señalaron, destacando su comodidad con los canales digitales, independientemente de su edad.

Mientras tanto, el asesoramiento sigue siendo fundamental: el 71% de los partícipes contrató su último fondo con algún tipo de asesoramiento. La inteligencia artificial también comienza a abrirse paso como fuente principal de información, especialmente entre los jóvenes.

Por otro lado, la educación financiera, y por ende las lagunas que todavía conviven con ella, fueron motivo de debate. Si bien el 66% de los partícipes lleva más de tres años invirtiendo en fondos, dos puntos más que en 2024. También crece la diversificación: el 64% distribuye su patrimonio entre varios fondos, frente al 57% de hace dos años. Entre los perfiles dinámicos, este porcentaje alcanza el 77%.

No obstante, la mayor experiencia no siempre implica un conocimiento completo. El 19% cree que los fondos no tienen comisión de gestión y el 38% desconoce o niega la posibilidad de realizar traspasos entre fondos sin tributación inmediata, cuando se cumplen los requisitos legales.

Además, solo el 26% identifica correctamente quién gestiona su patrimonio. Durante la presentación, uno de los ponentes reconoció que existe «un reto importante a la hora de comunicar quiénes son los gestores». Pese a estas carencias, la confianza aumenta: el 84% recomendaría invertir en fondos, seis puntos más que en 2024.

La radiografía de Inverco muestra así un inversor que diversifica más y amplía su horizonte temporal, pero que evoluciona a distintas velocidades: mientras los perfiles dinámicos ganan autonomía, el conocimiento financiero continúa siendo uno de los grandes desafíos del sector.