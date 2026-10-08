Colas en Decathlon por el invento que convierte en medio metro cuadrado de tu casa en un gimnasio completo, moderno y funcional

Acudir al gimnasio es lo habitual cuando uno desea ponerse en forma, pero también es cierto que en los últimos años muchas son las personas que han intentado montarse uno en casa. El problema llega cuando nos damos cuenta que las pesas están por un lado, la esterilla acaba detrás de la cama y el banco de musculación apenas nos cabes. Un auténtico caos que al final provoca que acabemos por no utilizar nada, pero por suerte Decathlon tiene una solución y cuenta con el producto perfecto para que puedas ejercirtarte al completo en casa.

Se trata de una novedad de Domyos, una de las marcas deportivas de la cadena, llamado Smart Bench. Y sí, como se puede ver en las fotos es un banco de ejercicios pero a diferencia de los convencionales, este modelo tiene espacio para guardar las pesas y otros accesorios en su interior. Es decir, que una vez recogido, ocupa menos de medio metro cuadrado, aunque durante el entrenamiento necesitemos ocupar más espacio. Su precio es de 1.299,99 euros y ya puede comprarse por anticipado en la web de Decathlon. La fecha anunciada para su lanzamiento es el próximo 26 de noviembre de 2026.

Colas en Decathlon por el invento que convierte tu casa en un gimnasio completo

Lo curioso de este modelo es que buena parte del material queda escondido dentro del propio banco. Por fuera tiene una estructura de acero y madera, con un asiento acolchado y un diseño bastante diferente del que suele verse en las salas de musculación. Al terminar de entrenar, las pesas se colocan en sus compartimentos y el banco queda recogido, sin necesidad de buscar un armario para guardar los accesorios.

El conjunto incluye dos mancuernas ajustables de 3 a 32 kilos, una pesa rusa regulable de 12 a 24 kilos, seis discos adicionales de dos kilos y una esterilla. No son accesorios que tengan que comprarse aparte, ya que todos vienen incluidos en el precio. Además, las cargas pueden modificarse, algo que permite utilizar el mismo equipo para ejercicios de distinta dificultad sin acumular mancuernas de varios pesos.

El respaldo admite cinco inclinaciones y el asiento tiene dos posiciones. Con estas opciones se pueden hacer ejercicios de pecho, espalda, hombros y brazos, además de trabajar las piernas mediante sentadillas o peso muerto. La pesa rusa permite incorporar movimientos más dinámicos y la esterilla sirve para entrenar en el suelo. De hecho, el banco está pensado para que puedan utilizarlo varias personas de una misma familia, cada una con las cargas que mejor se adapten a su condición física.

Un gimnasio que ocupa menos de medio metro cuadrado

La cuestión del espacio es probablemente lo que más diferencia al Smart Bench de otros bancos de musculación. Cuando está recogido mide 119 centímetros de largo, 38 de ancho y 47 de alto, unas dimensiones que permiten colocarlo junto a una pared o en una habitación sin tener que reservar una zona demasiado grande. Su base ocupa aproximadamente 0,45 metros cuadrados, aunque esa medida corresponde únicamente al banco cerrado. Es evidente que al hacer ejercicio se necesitará más sitio, sobre todo cuando se utilizan las mancuernas o se realizan movimientos con la pesa rusa, pero cuando acabemos la sesión, todo vuelve a guardarse dentro de la estructura. Es una diferencia importante respecto a los bancos tradicionales, que suelen permanecer en el mismo lugar porque resulta incómodo moverlos junto con el resto del material.

Decathlon también ha incorporado cuatro ruedas y un asa para facilitar su desplazamiento. El banco puede moverse de una habitación a otra sin necesidad de levantarlo, aunque se trata de un equipo robusto. Según las especificaciones del fabricante, soporta hasta 300 kilos en total, con un límite de 100 kilos para el usuario y otros 200 kilos correspondientes a la carga de entrenamiento. Otro detalle es que no necesita montaje, por lo que puede utilizarse una vez desembalado.

Precio y fecha de lanzamiento del Smart Bench de Decathlon

El Smart Bench cuesta 1.299,99 euros, un precio que puede resultar elevado para quienes sólo buscan unas mancuernas con las que entrenar ocasionalmente. No obstante, el banco incorpora todo el equipamiento descrito y evita tener que adquirir cada elemento por separado. Su principal diferencia frente a otras opciones está en el sistema de almacenamiento, pensado para quienes hacen ejercicio con frecuencia, pero no tienen sitio para instalar varias máquinas.

La compra también incluye doce meses de suscripción gratuita a Freeletics, una aplicación que ofrece entrenamientos guiados y permite registrar los progresos. Puede servir de apoyo para organizar las sesiones, aunque no es obligatorio utilizarla para entrenar con el banco. Por ahora, el producto se encuentra disponible para compra anticipada en la página web de Decathlon, bajo la referencia 8948874, con una fecha de venta prevista para el 26 de noviembre de 2026, por lo que todavía habrá que esperar para comprobar qué acogida tiene entre los aficionados al entrenamiento doméstico. De todos modos, no deja de ser una propuesta especialmente interesante ya que permite tener un gimnasio, casi, completo en casa.