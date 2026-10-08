Adiós a las luces de Navidad: Europa insta a que estemos preparados para un invierno duro y plantean apagar el alumbrado público para reducir el consumo eléctrico

Europa ha avisado a los gobiernos europeos para que estén preparados para un invierno energéticamente duro debido al aumento de los precios y al estado de las reservas de gas. Por ello, desde Bruselas han instado a los países miembros de la Unión Europea para que tomen medidas para generar ahorro, como puede ser apagar el alumbrado público en altas horas de la noche con el objetivo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión de la Unión Europea para reducir el consumo eléctrico y cómo puede afectar a las luces de Navidad.

Europa y España se preparan para un invierno duro a nivel energético por el aumento de los precios y las reservas de gas inusualmente bajas debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. En nuestro país, la factura de la luz ha subido en torno a un 20% en un año debido a la guerra de Irán y el regreso del IVA del 21%, y todo hace indicar que el precio irá escalando a medida que se requiera de más electricidad, principalmente cuando llegue el invierno. Así que desde Europa ya han avisado a los gobiernos de que se preparen para lo que viene.

La primera medida de los países del G7 ha sido liberar 100 millones de barriles de petróleo y diésel de sus reservas energéticas para los próximos cuatro meses, que coinciden con la llegada del frío y el aumento del consumo. Donald Trump ha recomendado esta decisión de la UE ante la amenaza de desabastecimiento global debido al bloqueo del estrecho de Ormuz producto del conflicto en Oriente Medio, que está lejos de acabar y se podría recrudecer durante los próximos meses. Esto podría ser otro palo para las economías europeas.

Europa avisa sobre las luces de Navidad

Según cita la COPE, la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Ana Caixit Collen, ha informado sobre la crisis de precio que se vive en la actualidad y ha avisado sobre lo que puede venir en el futuro. «Actualmente, atravesamos una crisis con los precios de la energía extremadamente altos, pero, por el momento, no hay problemas de suministro, no existe una escasez concreta de diésel o gas en la Unión Europea en este momento», se ha pronunciado sobre las reservas que a día de hoy acumulan los gobiernos europeos.

Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía, ha reconocido recientemente que la situación es «complicada», pero que «no existen riesgos inmediatos para la seguridad del suministro». El político también ha dejado claramente que el futuro a corto plazo de Europa tiene que reducir la dependencia de energía importada y sustituirla progresivamente por combustibles fósiles importados por energía producida en Europa procedente de fuentes limpias.

De momento, para intentar solucionar el problema de suministro e intentar ahorrar en energía durante este invierno, desde la Unión Europea han recomendado a los Estados miembros racionalizar la luz durante estos meses y esto pasa por apagar la iluminación secundaria de las ciudades, regular las temperaturas en los edificios públicos y restringir la calefacción en las terrazas de la hostelería. Esto podría afectar a las famosas luces de Navidad que comenzarán a lucir en las próximas semanas en ciudades de todo el mundo y que podrían ser apagadas durante determinadas horas de la noche.