Zidane y Mbappé están condenados a entenderse

Zinedine Zidane y Kylian Mbappé están condenados a entenderse. El seleccionador francés y el delantero del Real Madrid tienen por delante el reto de encontrar una fórmula que permita sacar el máximo rendimiento al capitán de Francia. La relación entre ambos no ha comenzado con la misma sintonía que existía entre el atacante y Didier Deschamps. Mbappé no terminó satisfecho con la decisión de Zidane de desplazarle al costado izquierdo para hacer sitio a Ousmane Dembélé como delantero centro. Un movimiento que ha generado cierto malestar y que ahora el técnico pretende reconducir.

La situación viene del parón internacional de septiembre. Zidane apostó por situar a Dembélé como referencia ofensiva y a Mbappé partiendo desde la izquierda, una decisión que no terminó de convencer al futbolista del Real Madrid. El cambio de posición también podía interpretarse como una pérdida de protagonismo para el capitán y un ascenso en la jerarquía del atacante del PSG. Una cuestión especialmente delicada en una selección en la que Mbappé lleva años siendo el gran referente.

Sin embargo, en el Real Madrid transmiten tranquilidad. Desde el club blanco conocen perfectamente al delantero y consideran que tanto él como Zidane tienen la inteligencia suficiente para resolver cualquier diferencia. «Kylian es uno de los jugadores más inteligentes que he conocido. Se conoce muy bien. Ni está lesionado ni quiere lesionarse. Zizou también es muy listo y sabe que tiene al mejor del mundo», aseguran desde el entorno madridista. Un mensaje que refleja la confianza en que ambos terminarán encontrando el equilibrio necesario.

Una relación que no ha empezado de la mejor manera

La situación no es nueva. Como ya contó OKDIARIO, Mbappé tampoco terminó satisfecho con la posición de Zidane durante la carrera por el Balón de Oro. El delantero esperaba un respaldo más contundente de su seleccionador, pero el técnico prefirió mantenerse al margen de la batalla por el premio individual. Una decisión que tenía su explicación en la presencia de Dembélé, también aspirante al galardón, dentro del vestuario francés. Zidane no quiso posicionarse a favor de ninguno de los dos para evitar un conflicto interno.

Aquel episodio fue el primer síntoma de una relación que todavía necesita asentarse. Durante la concentración de septiembre apenas hubo comunicación entre ambos y el cambio de posición de Mbappé tampoco ayudó. El futbolista estaba acostumbrado a ejercer como delantero centro con Deschamps y no terminó de entender que Zidane apostara por Dembélé para ocupar esa demarcación. Ahora, en noviembre, el seleccionador pretende acercar posturas y recuperar la mejor versión de su capitán.

Zidane busca una solución para Mbappé

La decisión de situar a Mbappé en la izquierda también tiene una explicación futbolística. Zidane pretende construir una Francia agresiva en la presión, con un delantero centro capaz de incomodar constantemente la salida de balón rival. En ese escenario, Dembélé encaja por su intensidad sin balón y su capacidad para iniciar la presión desde posiciones centrales. Colocar a Mbappé en una banda también puede permitirle dosificar esfuerzos defensivos y reservar energías para explotar su velocidad y capacidad goleadora. Es una interpretación táctica que ayuda a entender la decisión, aunque no significa necesariamente que fuera la única intención del seleccionador.

Sin embargo, Zidane ya ha dado un paso para reconducir la situación. En esta concentración de noviembre anunció que Mbappé volvería a jugar en su posición preferida, como delantero centro. La ausencia de Dembélé por lesión facilita ese movimiento, aunque también supone un gesto hacia su capitán. El técnico sabe que necesita al mejor Mbappé y que su rendimiento será fundamental para las aspiraciones de Francia.

La gestión física del delantero también ha marcado este parón internacional. Mbappé no participó en el encuentro contra Italia, pero Zidane cuenta con él para el compromiso del domingo ante Turquía. En el Real Madrid insisten en que el jugador conoce perfectamente su cuerpo y sabe cuándo debe reducir las cargas para evitar problemas. Desde Valdebebas descartan que exista una lesión y consideran que su trabajo específico responde a una cuestión de prevención.

El Real Madrid confía en los dos

En el club blanco no existe preocupación por la relación entre Zidane y Mbappé. Conocen el carácter competitivo del delantero, su ambición y su necesidad de sentirse importante, pero también saben cómo trabaja el antiguo entrenador madridista. La confianza en ambos es absoluta y consideran que cualquier diferencia terminará resolviéndose mediante el diálogo.

Zidane necesita a Mbappé y Mbappé necesita a Zidane. El seleccionador tiene en sus manos al futbolista llamado a liderar a Francia, mientras que el delantero encuentra en su ídolo de infancia a un entrenador capaz de potenciar todavía más su carrera internacional. El reto consiste en encontrar el equilibrio entre las necesidades colectivas y el protagonismo de su gran estrella.

La relación todavía está en construcción y las primeras diferencias han quedado expuestas. Pero en el Real Madrid tienen claro que los dos son suficientemente inteligentes para entenderse. Zidane sabe que dispone de uno de los mejores futbolistas del planeta y Mbappé conoce perfectamente la dimensión de su seleccionador. Están condenados a entenderse porque Francia necesita a los dos.