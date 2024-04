Yan Couto suspira por fichar por el Real Madrid: «Si ellos tienen interés…»

Yan Couto se ha situado durante esta temporada como uno de los mejores laterales de la Liga y, por lo tanto, era imaginable que pudiese estar en el radar del Real Madrid, como lo están tantos otros futbolistas. La temporada del lateral derecho brasileño y la de su Girona, el equipo revelación de la temporada, está siendo brillante. Couto se ha convertido en un pilar fundamental para Michel y eso ha provocado también la llamada de la selección absoluta de Brasil.

«Sí, sí, si ellos tienen interés… no voy a mentir», afirmó Yan Couto en una entrevista sobre una posible marcha al Real Madrid. El lateral brasileño no se escondió y se dejó querer por la entidad madridista. Además, no es la primera vez que lo hace. En declaraciones anteriores durante los últimos meses, el jugador del Girona ya se ha dejado querer por los de Carlo Ancelotti más de una vez.

Fue en Catalunya Radio donde Yan Couto no escondió su deseo por jugar en el Real Madrid en un futuro. Tras afirmar eso, también dijo que el Manchester City, club propietario del jugador, sería un buen destino para triunfar como jugador. Tenía que camuflar sus declaraciones, pero la realidad es que el brasileño suspira por jugar de blanco. También señaló que sumando ocho puntos más, su Girona disputará la Champions League la próxima campaña.

El lateral derecho del Girona, cedido por el Manchester City, está siendo una de las grandes sensaciones de la temporada en la Liga EA Sports. Su gran verticalidad y su llegada de cara a gol desde el lateral derecho lo convierten en un defensor muy completo. Sueña con destacar en el mundo del fútbol y ya ha debutado con la selección absoluta de Brasil.

Coutó terminó llorando en el Bernabéu

Hay que recordar como terminó Yan Couto en el último encuentro disputado por Real Madrid y Girona en el Santiago Bernabéu. Era un partido especial para el brasileño. Quería destacar y que los blancos vieran su proyección para fijarse en él en el futuro. Pero las cosas no le salieron bien al lateral del cuadro catalán. El Real Madrid goleó al Girona por 4-0 y Yan Couto terminó llorando sobre el césped tras firmar un partido terrorífico. Falló en todos los goles, se fue con cartulina amarilla y fue superado en todo momento por su compatriota y amigo Vinicius.

A pesar de ese mal partido en el Santiago Bernabéu, la temporada de Yan Couto en el Girona está siendo espectacular. El futbolista brasileño tiene solamente 21 años y no sería descabellado pensar en que sería un buen recambio de futuro para Dani Carvajal en el lateral derecho. Esta temporada lleva disputados más de 1.000 minutos repartidos en 33 partidos. Además, ha repartido ocho asistencias y ha anotado dos dianas. Su equipo, el Girona, anda tercero en la clasificación con 65 puntos, dos menos que el Barcelona, y sueña con clasificarse para la Champions League de la temporada próxima. Durante muchas jornadas fue líder de la Liga EA Sports y se comportó como el máximo perseguidor del Real Madrid en la tabla.