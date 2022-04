Ya hay fecha para el derbi que disputarán Atlético y Real Madrid en el Metropolitano en el que el equipo de Carlo Ancelotti podría cantar el alirón. El duelo entre ambos equipos será el próximo domingo 8 de mayo a las 21.00 horas.

Después de solventar con éxito sus duelos ante Sevilla y Osasuna, el Real Madrid podría pasar por el pasillo ante el Atlético o incluso cantar el alirón en el Metropolitano. Los de Ancelotti dependen de sí mismos para ser campeones y, si no fallan, tendrían su primera oportunidad en dos jornadas. Pero un pinchazo del Barça podría precipitarlo. La diferencia de 18 puntos con los azulgranas obliga a los de Xavi a no ceder en sus tres próximos partidos, si no quieren adelantar el alirón de los blancos.

De hecho, si no ganan a la Real Sociedad este jueves, posibilitarían el primer match ball el domingo, en el que no hay Liga pero en el que los azulgranas recuperan el partido aplazado que tienen. En él, se medirán en el Camp Nou al Rayo Vallecano. El partido provocaría el alirón de los madridistas sin jugar siempre y cuando los culés no ganen en Anoeta y luego se dejen puntos también ante los franjirrojos.

Si los azulgranas fallasen sólo en uno de esos dos encuentros, permitirían que el Real Madrid llegue con opciones de ganar el título al siguiente partido ante el Espanyol. Para ello les serviría con un triunfo o con obtener el mismo resultado que el Barça ante el Mallorca. El alirón en la jornada 34 provocaría que en el derbi de la siguiente jornada se produjese el pasillo por parte del Atlético.

Que tanto Barça como Madrid consigan mantener el pleno hasta la jornada 35, pondría los focos en el Metropolitano. Ahí, a los blancos sí que les serviría con ganar, puntuar o incluso perder en el derbi madrileño, si los blaugranas no ganan al Betis en el Villamarín, que podría estar apurando sus opciones para entrar en Champions.