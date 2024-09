La viral reflexión de un ex portero del Madrid sobre Courtois: «Es lo mejor que han visto mis ojos»

La UEFA nombró a Thibaut Courtois MVP del partido que enfrentó a Real Madrid y Stuttgart en el estreno del nuevo formato de la Champions League. El portero belga realizó seis paradas de mucho mérito y sostuvo al equipo blanco en un duro encuentro en el Santiago Bernabéu. Santi Cañizares no ha dudado en elogiarle por su brillante actuación el pasado martes en el coliseo blanco.

Hay pocas dudas de que Courtois es el mejor portero del mundo. Tras superar la lesión de rodilla que le dejó fuera casi toda la campaña pasada, el portero del Real Madrid volvió para ser decisivo en la última final de la Champions League y levantar la Decimoquinta. Recuperó su mejor nivel en muy poco tiempo y esta campaña la ha comenzado con grandes sensaciones.

Esta temporada, ya desde el inicio como titular indiscutible, Courtois ha vuelto a demostrar que está a un nivel impresionante, resolviendo cualquier duda que existiese respecto a qué guardameta es el mejor del mundo. Frente al Stuttgart realizó estiradas de mucho mérito para evitar más de un susto en el Bernabéu. El Real Madrid ganó por 3-1 al cuadro alemán en un partido muy complicado, sellando así los primeros tres puntos en este nuevo formato Liga en la máxima competición de clubes.

El último en rendirse al portero belga ha sido el ex guardameta Santi Cañizares. Tras el duelo disputado en el Santiago Bernabéu, el ex madridista valoró a Courtois en el programa post partido en Movistar Plus y afirmó que sin duda Thibaut es el mejor del mundo y de la historia.

«Courtois es el mejor de todos. Había un tiempo en el que decíamos que está Messi y luego los demás. O Maradona en el pasado. Pues esto es algo parecido. Courtois es el Messi, el Maradona o el Cristiano de la portería. Es mucho mejor que el resto. Y está todos los días», señaló Cañizares

«Nos habituamos a que paradas importantes, balones que van al ángulo, balones que van abajo al suelo rápidos… que en otro portero lo destacaríamos y con Courtois nos hemos acostumbrado a verlo como una cosa normal. Y esa es la grandeza de para mí el mejor portero que han visto mis ojos. Una vez más ha sido el MVP del partido y donde realmente el Real Madrid ha marcado diferencias», confesó el ex guardameta.