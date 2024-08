Vinicius zanja los rumores de Arabia: «Quiero seguir mucho más tiempo en el Madrid y hacer historia»

Vinicius siempre ha transmitido públicamente su deseo de hacer historia como futbolista del Real Madrid. Y en esta ocasión lo ha vuelto a recordar en una entrevista internacional donde recalca que quiere jugar vestido de blanco durante mucho tiempo, zanjando así los fantasmas de Arabia Saudí. Unos rumores que afirman de una oferta millonaria para él y para el club blanco.

En este periódico ya se informó el pasado 13 de agosto de que no hay caso Vinicius en el Real Madrid. En la entidad madridista no habían recibido ningún tipo de oferta procedente de Arabia Saudí por Vinicius Junior. «Nos encantaría decir que es verdad, pero sólo podemos decir que es falso», aseguraban desde la cúpula de la entidad madridista. En Valdebebas la noticia de que el futbol saudí estaba dispuesto a hacer una locura por fichar al brasileño gustó muy poco, no le querían dar mayor recorrido, ya que nadie se ha dirigido a ellos de manera oficial.

Ahora ha sido el propio jugador brasileño el que se ha encargado de aclarar que no hay caso Vinicius: «Siempre he soñado con jugar en el Real Madrid, así que vivo cada momento como si fuera el último. Todo el mundo quiere ganar con el mejor equipo del planeta, poder jugar con los mejores y poder marcar tantos goles en tantas finales y poder ayudar tanto… Tengo solo 24 años y quiero seguir aquí mucho más tiempo y hacer historia en este gran equipo en el que juego hoy. No todo el mundo tiene esa oportunidad de hacerlo, por eso hablo de disfrutar cada momento con esta camiseta».

«Cada año, nuestro objetivo es ganar todos los títulos que podamos. Primero viene la Champions, que es la competición más difícil, después viene la Liga y después la Copa. Cada una tiene su presión porque el peso de la Champions es que es donde el Real Madrid siempre quiere ganar. Y no sólo los jugadores, también la afición nos exige eso, ganar esa competición, pero nuestro objetivo ahora es intentar ganar todo lo que nos propongamos y poder al final conseguir el triplete», señaló la estrella brasileña en una entrevista en CNN.

«El equipo es muy bueno y lo es desde hace mucho tiempo. Ahora, con la llegada de Mbappé, todo el mundo dice que el equipo puede volverse imparable, pero por ahora tenemos que hacer los mejores entrenamientos e intentar entendernos lo más rápido posible. Me encanta el estilo de Mbappé, me encanta cómo juega y la verdad es que tengo mucha ilusión por lo que podemos hacer durante la temporada. Viene después de haber marcado tantos goles, de haber ganado tantos títulos. Llega al club en el que siempre soñó estar y en el que todo jugador siempre soñó jugar: el Real Madrid», dijo Vinicius sobre la nueva pareja que forma con Mbappé dentro del terreno de juego.

Vinicius también mencionó la posibilidad de ganar el Balón de Oro: «Siempre juego para estar entre los mejores y, cada día que pasa en el Real Madrid, me siento más confiado. Ya he ganado dos Champions y juego con otros que ya han ganado seis, Carvajal también ha ganado seis y nos motivan cada día para jugar al máximo nivel y que todo es posible con el equipo que tenemos ahora. Ya hemos llegado hasta aquí, ganando dos Champions, ha sido muy difícil. Pero mantenerse al más alto nivel es mucho más difícil, así que quiero mantenerme a este nivel durante mucho tiempo y poder ganar tantas Champions como Carvajal, Modrić, Nacho y Kroos, que ganaron seis».

«Podríamos tener uno de los mejores equipos de la próxima década y ahora tenemos que demostrar en el campo que podemos hacerlo bien. Y yo, junto con mis compañeros, cada vez, cada partido que juguemos, podemos estar más cerca de ganar más títulos para el Real Madrid», culminó Vinicius en esta entrevista.