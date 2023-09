Vinicius tras volver de su lesión: «Tengo que seguir mejorando»

Vinicius Junior volvió a los terrenos de juego un mes después de su lesión en Balaídos. El jugador tuvo unos minutos en la segunda mitad, en los que buscó el gol, aunque sin éxito. Dejando sensaciones positivas, el jugador habló al término del encuentro ante Las Palmas, dedicándole unas palabras a la afición del Real Madrid y reconociendo que, pese a estar recuperado, aún le queda para regresar a su mejor nivel: «Tengo que seguir mejorando para coger ritmo».

El brasileño se pronunció después de volver a jugar. En la que ha sido su primera lesión muscular desde que llegara al Real Madrid, ha mostrado una enorme capacidad para recuperarse en tiempo récord. De hecho, el plazo estimado de baja era de un mes y medio y apenas ha durado un mes, con unos problemas estomacales de por medio que le impidieron estar en el derbi.

Volvió frente a Las Palmas y trató de encontrar el gol, aunque no fue posible. Lo que sí que tuvo fue el calor de la grada que se volcó cuando entró en el terreno de juego para sustituir a Joselu. «Estoy muy contento de recibir este cariño de la afición. Siempre que me pongo la camiseta y cuando salgo a la calle, la gente me quiere mucho», apuntó el astro canarinho.

Vinicius regresó tras su lesión

En su regreso, Vinicius tuvo buenas sensaciones, aunque ha reconocido que aún le queda para alcanzar el nivel al que estaba cuando se lesionó: «Me he sentido bien después de un mes fuera. Han sido días duros de trabajo mañana, tarde y noche para volver en mi mejor versión; aunque aún tengo que seguir mejorando para coger ritmo de juego».

No ha sido un camino sencillo para Vinicius en este tiempo. El jugador reconoció que «es un poco triste estar lesionado» y que ha sido un «trabajo duro» para tratar de volver lo antes posible y recuperar su «mejor versión». Agradeció su milagrosa recuperación a «todos los médicos, los fisios… Están pendientes de que los jugadores lesionados vuelvan como antes».

Victoria 100 con el Real Madrid

El jugador, con su vuelta, se convirtió en centenario en cuanto a victorias con el equipo. Vinicius ha vuelto de su lesión para sumar su triunfo número 100 con la elástica del Real Madrid, una cifra redonda que le llena de satisfacción: «Son momentos muy bonitos, de muchas victorias. Llegar a 100 victorias es una cifra muy importante, pero yo no quiero parar aquí porque quiero estar en la historia de este club».

Aunque el futbolista tiene claro cuál es el objetivo de cara a lo que les viene por delante, más allá de seguir sumando registros con el club blanco. «Tenemos que seguir fuertes para ganar la Liga y los puntos que nos quedan», ha destacado.

También se ha referido a lo importante que es haber ganado a Las Palmas para recuperar sensaciones tras la derrota ante el Atlético: «Todos estamos muy contentos de seguir sumando y mejorando. Tenemos que seguir así. Haciendo goles, aunque hoy hemos tardado un poco, pero las cosas salen cuando hacemos ocasiones. La presión y la calidad de poder crear tantas ocasiones es lo que ha marcado la diferencia».