Vinicius tira del carro de Brasil

Vinicius está tirando del carro de Brasil en este inicio de Mundial 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti no encuentra durante estos primeros días de torneo su mejor versión, y el atacante del Real Madrid es el que durante dos jornadas está sosteniendo al equipo con dos goles y una asistencia.

Vinicius es Brasil y Brasil es Vinicius en estas dos primeras jornadas de Mundial. La selección canarinha no está jugando nada bien. No encuentra su mejor versión y su juego es perezoso e incluso triste. Ancelotti, de momento, no está siendo capaz de que un equipo con tanto potencial termine de explotar.

Pero la realidad en puntos no es para nada dramática. Todo lo contrario. Brasil tiene cuatro puntos de seis posibles, y es una circunstancia muy normal. Empató ante Marruecos en el primer compromiso y ganó a Haití (3-0) en el segundo. Tiene la clasificación en la palma de la mano, le falta saber cuál será su posición en el grupo. Eso sí, todos los puntos obtenidos son gracias a Vinicius.

¿Qué sería de esta Brasil sin Vinicius? Quién sabe. Lo que sí sabemos es que es su jugador más determinante sobre el césped. Está tirando del carro de la selección como un auténtico líder y está sacando las castañas del fuego en estas dos semanas de juego triste en la selección brasileña.

Vinicius es el líder de esta Brasil

Tras marcar ante Marruecos el único gol de su selección, contra Haití volvió a ser el mejor. Participó en los tres goles de Brasil en 45 minutos, dejando una asistencia y un gol, su segundo en este Mundial. En el primero remató desde la frontal y en el rechazo inmediato marcó Cunha. En el segundo metió un pase brillante a su delantero. Y el tercero lo firmó él con un gol marca de la casa.

Vinicius quiere hacer algo grande e importante en este Mundial y sabe perfectamente que su selección necesita su mejor nivel. El equipo no le acompaña, pero él, mientras, tira del carro. Con clase y calidad del mundial, de momento, decide partidos. Vini sigue bailando.