Vinicius, sólo ante el peligro

Vinicius Junior es el jugador que más falta recibe en la Liga. La cacería al brasileño es notoria y permitida. Nadie protege a un jugador que había recibido 44 infracciones al término de la jornada número 13. Tras el brasileño están Enes Ünal e Isco, que han sufrido 33 faltas de los rivales en lo que va de curso. 11 menos que el jugador del Real Madrid, que ante el Rayo Vallecano volvió a padecer una cacería por parte de sus rivales. Finalmente, el atacante terminó amonestado y fuera de un partido del que, una vez más, los rivales le supieron sacar.

Vinicius aguantó la provocación y las faltas de los jugadores del Rayo Vallecano durante todo el partido. El brasileño recibió siete infracciones pitadas durante los 90 minutos. Además, jugó 80′ con amarilla. Finalmente, en la segunda mitad se terminó yendo del encuentro mentalmente y perdió 12 balones. El jugador del Real Madrid sufrió una cacería sin contar con ningún tipo de protección arbitral.

La realidad es que a Vinicius le pegan mucho y cada vez más. Los rivales saben que es la manera más sencilla de sacarle de los partidos y desde el primer minuto comienzan una guerra física y psicológica contra el brasileño, que por el momento suelen terminar ganando, ya que los partidos de fútbol en la Liga para Vini se están convirtiendo en una auténtica tortura.

El jugador del Real Madrid no tiene la protección que han tenido o siguen teniendo otros jugadores. Los árbitros no tienen el más mínimo problema en amonestar y advertir a un futbolista que termina los partidos en España desquiciado por las múltiples faltas y provocaciones que tiene que soportar en cada encuentro. Por ejemplo, contra el Rayo, además de las siete faltas, Balliu le profirió un guantazo en la cara a Vinicius y el colegiado solamente pitó falta. No hubo amarilla y el VAR no llamó a Martínez Munuera para revisar una posible expulsión. Además, antes del descanso, Isi y, otra vez, Balliu le propinaron un empujón con el que le sacaron del campo, pero tampoco pasó nada.

Debe afrontar la situación

Desde el Real Madrid sólo pueden trabajar para evitar que Vinicius entre en estas provocaciones. «Le pegan en exceso porque saben que se pone de los nervios», aseguran. Por ello, desde el vestuario, empezando por Ancelotti, quieren hacerle ver que esto es una táctica de los rivales y que lo que tiene que hacer es afrontarla y asimilarla sin irse de los partidos. El club le va a ayudar en todo lo que necesite, pero lo que no puede hacer Vini es entrar en una espiral de guerras que terminan por perjudicarle en su fútbol.