A Vinicius le gustan los equipos ingleses. El delantero del Real Madrid ha disputado 20 partidos contra equipos de la Premier League y sus números preocupan al Arsenal. En total, el brasileño ha sumado 18 participaciones de gol contra los equipos británicos pero también recopila 11 victorias. Este martes por la noche, por primera vez en su carrera, el actual 7 de Chamartín se medirá a los Gunners de Mikel Arteta.

Vinicius llega en un momento delicado. Después de su penalti fallado ante el Valencia, el carioca está en el eje del huracán. Si bien marcó el gol del empate ante el equipo che, Vini no se salió con la suya, más cuando los visitantes llegaron a asaltar al Santiago Bernabéu en el último suspiro del encuentro. No obstante, el 7 del Real Madrid quiere dejar esto atrás, y no hay mejor momento que hacerlo ahora, en Inglaterra y ante el Arsenal.

Es el momento de ‘pedir perdón’ para Vinicius. En unos cuartos de final de Champions, el carioca tiene la oportunidad de hacer olvidar a los madridistas su mal momento, reconocido por Ancelotti. Aunque el italiano no se preocupa. «No necesito hablar con él. Sé que podría haberlo hecho mejor. Cuando piensa que no lo ha hecho bien suele mejorar», explicó el técnico en la previa del encuentro.

Vinicius tiene un toque ‘English’

Ahora llega un equipo inglés, de los que le gustan a Vinicius. En toda su carrera deportiva, el atacante jugó solamente contra tres clubes de la Premier League, todos en la Champions y en fases eliminatorias: Manchester City, Chelsea y Liverpool. Suma más victorias que derrotas y recopila prácticamente las mismas participaciones de gol que partidos disputados.

Pep Guardiola ya no puede ni verlo. Contra el Manchester City, Vini cuenta con cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas, pero también deja momentos imborrables en las mentes de los madridistas. En 2022, el brasileño se había inventado un tanto por banda izquierda tras dejar a Fernandinho humillado en el centro del campo del Etihad. El año pasado, doblete de asistencias en el Santiago Bernabéu, y este año, otro doblete de pases de gol, ésta vez en Mánchester. En total, el 7 golpeó en siete ocasiones, con dos dianas y cinco asistencias en nueve choques.

Vinicius Jr. ended Fernandinho and he didn’t even touch the ball. ☠️ pic.twitter.com/k7GH25ve9L — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 26, 2022

El segundo equipo inglés que más veces se cruzó con Vinicius es el Chelsea. Seis partidos para cuatro asistencias, ni un sólo tanto. Eso sí, en los últimos cuatro encuentros, el internacional brasileño dio un pase de gol en cada uno de ellos. El único recuerdo oscuro remonta la semifinal de 2021 pérdida por los blancos ante los Blues. Vini no hizo ‘ni mu’. En total, tres victorias, un empate y dos derrotas.

Por último, el Liverpool es sin duda el más especial y el que más sufrió a Vinicius. Los Reds nunca consiguieron ganar cuando el extremo estaba en el campo. Cuatro derrotas y un empate, porque sí, Vini no jugó el pasado mes de noviembre. Además, los recuerdos para los seis veces campeones de Europa son dolorosos. En aquella final de París, en 2022, el 7 fue el encargado de ofrecer en bandeja la 14ª ‘orejona’ al Real Madrid con su gol. Además, pocos meses después, el delantero había dado un recital en Anfield con un doblete y una asistencia. En total, el nativo de Rio de Janeiro cuenta cinco zarpazos y dos pases de gol ante los de la Merseyside.