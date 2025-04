Ancelotti: «¿Cansados de mí? La persona más importante de este club está contenta»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Arsenal y Real Madrid en los cuartos de final de la Champions. Los blancos buscará en este partido de ida un buen resultado que le permita lograr la clasificación dentro de una semana en el duelo que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu.

Ancelotti comenzó analizando lo más importante del partido: «Hay que tener coraje y personalidad. Hay que intentar hacerlo mejor para ejecutar bien el partido». «No necesito hablar con él. Sé que podría haberlo hecho mejor. Cuando piensa que no lo ha hecho bien suele mejorar», comentó sobre Vinicius.

Ancelotti también habló del cambio de los lanzadores de penalti y dijo que «intentarán mejorarlo». También habló de la posición de Valverde: «Es una duda porque hace bien muchas cosas. Debemos saber dónde nos va a aportar más».

«Yo creo que sí vamos a ganar algún título. Sino no estaría aquí, hay que intentarlo. Si sale bien se gana y si no sale bien se piensa en la próxima temporada», comentó el italiano. Ancelotti también habló de las críticas: «Puede ser que mucha gente se haya cansado, pero no me parece que la más importante esté cansada. Esa me ayuda y está contenta. Lo que puede cambiar la dinámica es eso, que no se canse la persona más importante».

«Arteta está haciendo un trabajo fantástico. En cinco años ha llevado a este equipo al top de Europa y ha construido un equipo completo, que no hay muchos en Europa», comentó el entrenador del Real Madrid sobre su homólogo en el Arsenal.

Para finalizar, habló de la motivación de los jugadores: «Es muy complicado pedir siempre el cien por cien. Si das el cien por cien mental no puedes darlo físicamente. Por eso hemos hecho más rotaciones. El otro día dimos descanso a Asencio porque estaba agotado. Las lesiones no nos ha permitido cambiar tanto, pero físicamente creo que estamos bien y plantearemos un partido con intensidad».