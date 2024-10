El vestuario del Real Madrid tiene claro que deben sacar adelante la temporada por Ancelotti

«Tenemos que mejorar, sino Ancelotti no aguanta», aseguraba Vinicius ante los medios de comunicación tras demostrar que es el mejor jugador del mundo haciendo tres goles al Borussia Dortmund en un duelo en el que los blancos tuvieron que remontar un 0-2 inicial. Estas palabras tienen un fondo. En el vestuario del Real Madrid estaban y están preocupados por su entrenador, el hombre que siempre les ha defendido y ha estado a su lado en estos años. «Lo tenemos que sacar adelante por Carlo», aseguran en la caseta madridista.

La plantilla del Real Madrid es plenamente consciente de que no ha estado bien en este inicio de temporada. Un curso complicado en el que el grueso del equipo ni siquiera ha podido tener una pretemporada normal, por no decir que no ha existido para aquellos internacionales que llegaron lejos con sus respectivas selecciones tanto en la Eurocopa como en la Copa América y que han tenido que ir cogiendo el ritmo disputando partidos oficiales. Pero esto no es excusa para el rendimiento mostrado en muchos encuentros.

Ancelotti ha hecho hincapié en que mucho de lo que le estaba pasando al equipo era un problema de actitud. Una cuestión de no ser solidarios, algo que siempre ha llevado esta plantilla por bandera y que le ha hecho cosechar éxitos. El mejor ejemplo se vivió la temporada, cuando el equipo se unió ante las diferentes adversidades para terminar ganando Liga y Champions.

Esta temporada ha faltado hasta la segunda mitad del duelo contra el Dortmund ese compromiso que les llevó por la senda del triunfo hace no tanto, pero esos 45 segundos minutos frente a los alemanes fue un punto de inflexión que esperan que les sirva para sacar adelante una temporada donde todavía está todo por disputarse y, sobre todo, por Ancelotti.

Nadie en la plantilla del Real Madrid duda de Ancelotti. O, por lo menos, no lo hacen los pesos pesados. Otros, como Güler, pueden estar menos contentos con sus minutos, pero nadie duda del italiano. Carletto siempre lo ha dado todo por sus jugadores y ahora son estos los que deben sacar adelante la temporada para no dejarle tirado.

Y es que, la plantilla era plenamente conscientes que dos derrotas contra el Borussia Dortmund y el Barcelona hubiese dejado a los pies de los caballos a un entrenador a Ancelotti. La victoria contra los alemanes dio tranquilidad, pero todos son conscientes de que en el Clásico deben estar especialmente acertados para instaurar la calma completa en el club.

El camino a seguir para Real Madrid

«Hemos hablado con calma para cambiar la segunda parte. Cambié el sistema y el equipo estuvo más intenso. En la primera parte estuvimos tímidos, sin presión y ellos con bastante control. Nos marcaron dos goles con poco y estaba bastante claro lo que teníamos que hacer. El equipo lo hizo muy bien en la segunda parte. Esta segunda parte ha sido lo mejor de esta temporada, con más presión, más intensidad… La segunda parte nos ha enseñado lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Puede ser un momento clave en nuestra temporada», aseguraba Ancelotti tras el encuentro.