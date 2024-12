El vestuario del Real Madrid se reivindica: «A lo mejor nos han matado demasiado pronto»

¿El Real Madrid está bien? No. ¿Estando regular tirando a mal está ante la oportunidad de ganarlo todo? Correcto. Los blancos no están bien, pero no estando bien, ya han ganado un título, como fue la Supercopa de Europa el pasado mes de agosto frente a la Atalanta, serán líderes de la Liga si ganan los tres próximos partidos del campeonato doméstico, en condiciones normales no debería tener problemas para acceder al playoff de la Champions y aspiran el próximo 18 de diciembre a ganar un nuevo trofeo como es la Copa Intercontinental. Es decir, no estando bien, muchos se cambiarían por los de Ancelotti. El vestuario del Real Madrid se reivindica.

El vestuario del Real Madrid es el primero en reconocer que las cosas no están yendo todo lo bien que querían, pero también se permiten reivindicarse. Y es que, conviviendo permanentemente con la crisis que rodea al conjunto blanco, hay quien dice que los blancos son el único equipo del mundo en crisis después de ganar una Champions, no están lejos de sus objetivos. De hecho, podrían llegar a ser líderes de la clasificación si no fallan en la Liga.

Por esto, Lucas Vázquez, tercer capitán del Real Madrid y voz autorizada del vestuario blanco, habló ante los periodistas tras el partido y dejó una advertencia que va en sintonía con el sentir del vestuario madridista. «A lo mejor nos habéis matado demasiado pronto. Estamos tan mal que estamos ahí. Creo que vamos a luchar por todo y haremos una gran temporada», aseguraba el lateral derecho.

La crítica permanente

Y es que, todo lo que rodea al Real Madrid se critica, pero también se magnifica. Por ejemplo, es cierto que Mbappé no está siendo todo lo diferencial que se podía esperar a su llegada, pero suma once goles con los blancos, nueve de ellos en Liga. El galo, en proceso de adaptación, está siendo más importante de lo que puede parecer.

En cuanto a Ancelotti, el italiano ya dejó claro en rueda de prensa que se le están dando demasiados palos. Si bien es cierto que hay decisiones que se pueden cuestionar, no es correcto señalar constantemente a un entrenador que ha ganado dos de las últimas tres Champions y dos de las últimas tres Ligas.

Y todo esto, sin olvidar la cantidad de lesiones con las que está teniendo que lidiar el Real Madrid. El último en caer ha sido Mendy, mientras que Bellingham y Rodrygo están entre algodones. Los blancos han sufrido un gran número de dolencias en lo que va de curso que repercute directamente en el rendimiento de la plantilla. Algunas de ellas tan graves como las que han padecido Carvajal y Militao, que han dicho adiós a la temporada por sendas lesiones de rodilla.