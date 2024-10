El vestuario del Real Madrid pasa el luto: «Son animales de caza y saldrán a cazar por Carvajal»

Pasan los días, pasan las horas y el dolor continúa. La lesión de Dani Carvajal ha dejado muy tocado a un vestuario que es plenamente consciente de que ha perdido su alma. El hombre capaz de llegar a la caseta y poner los puntos sobre las íes. Un jugador que entiende a la perfección lo que significa defender la camiseta del Real Madrid y un futbolista al que se le echará de menos encuentro tras encuentro.

La plantilla sabe que sin Carvajal pierde dos factores y no son capaces de saber cuál es el más importante. Por un lado, se han quedado sin el mejor lateral derecho del mundo. Un boquete imposible de llenar y eso sus compañeros lo saben. Pero es que, al mismo tiempo, se quedan sin el jugador que les mete cuatro gritos en los entrenamientos cuando es necesario o que da un golpe encima de la mesa durante o tras un partido. Un capitán. Un alma.

En definitiva, la plantilla del Real Madrid se ha quedado sin su referente y esto no cabe duda de que es un golpe muy duro para los hombres de Carlo Ancelotti, pero que nadie piense que están hundidos. «Son animales de caza y saben que tienen que salir a cazar sí o sí. Con Dani y sin Dani. Como lo hicieron sin los otros», aseguran desde el vestuario del 15 veces campeón de Europa.

Sí, en Valdebebas hay pena. No puede ser de otra manera. Un sentimiento que ya tuvieron que experimentar la temporada pasada hasta en tres ocasiones con las lesiones de Courtois, Militao y Alaba. Pero al mismo, ha aflorado el sentimiento de hacerlo por Dani, por su capitán, por el jugador que siempre está y que honra la camiseta del Real Madrid como pocos.

Cada partido, cada victoria, cada gesta, será por Carvajal. Y Dani lo vivirá todo desde fuera como el madridista que es. El lateral vibrará con cada partido de sus compañeros y compartirá con ellos muchos momentos en Valdebebas durante una larga y dura recuperación que le tendrá muchos meses apartado de los terrenos de juego.

El club no altera su plan

La hoja de ruta del Real Madrid no se mueve independientemente de lo que suceda. El mejor ejemplo fue la pasada temporada, cuando se lesionaron de gravedad Alaba y Militao. El club siempre tuvo claro que no iba a acudir al mercado en busca de un central que no mejorase lo que ya había en la plantilla. ¿El resultado? Liga y Champions. Sí se hicieron con la cesión de Kepa cuando se lesionó Courtois, pero también es cierto que la portería es una posición tremendamente especial.

Ahora, tras la lesión de Carvajal, el Real Madrid mantiene la mente fría. No es momento de hacer locuras. En el club tuvieron seguro de inmediato que no se iba a firmar a ningún futbolista libre de manera inmediata. La normativa permite a los blancos acudir al mercado para suplir la ausencia por larga duración del de Leganés, ya que a pesar de estar el periodo de transferencias cerrado, sí puede hacer ficha a un jugador que esté sin equipo.

No hará esto el Real Madrid. «No hay un Carvajal en el mercado», aseguran desde la cúpula madridista horas después de confirmarse la gravísima lesión del canterano madridista. Por lo tanto, la opción de fichar a alguien en estos momentos está descartada y la de hacerlo en enero casi que también.

El Real Madrid no es amigo de hacer operaciones en el mercado de enero. La última vez que fichó a un futbolista en invierno fue a Brahim, hace ya seis temporadas. La idea en estos momentos es aguantar, ver como todo fluye en los próximos meses y, si los jugadores llamados a jugar en el costado derecho responden, no fichar a nadie hasta verano.