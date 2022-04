En el vestuario del Real Madrid nadie se cree el mensaje victimista y perdedor que ha decidido transmitir Thomas Tuchel desde que finalizó el partido de ida. El alemán se sentó en la rueda de prensa posterior al encuentro que se celebró en Stamford Bridge y fue muy contundente: “La eliminatoria no está viva”. Si bien es cierto que la superioridad madridista sobre el césped fue notable, ganar por una ventaja de dos goles en el Santiago Bernabéu permitiría al vigente campeón de Europa forzar la prórroga. Por lo tanto, los jugadores de Ancelotti, al igual que el propio entrenador italiano, no se fían de un rival que es un lobo con piel de cordero.

En la rueda de prensa previa al encuentro que se celebrará en la noche del martes en el estadio Santiago Bernabéu lejos de cambiar su discurso Tuchel mantuvo el perfil bajo y victimista. «No tenemos muchas posibilidades, dado lo que ocurrió en el primer partido, la competición que es, el rival y el estadio. Es muy improbable pasar de ronda, pero merece la pena intentarlo. Intentarlo significa estar al 100% y buscar nuestro límite. Es lo que hay, es una gran noche», dijo el entrenador del conjunto inglés.

Públicamente, tanto Casemiro como Ancelotti, ambos en rueda de prensa, quisieron dejar claro que no se fían lo más mínimo de un equipo que la pasada temporada se mostró intratable en la Champions. «No nos podemos fiar de nada, por mucho que dijera Tuchel. Es el campeón actual. Necesitamos a la afición”, aseguró el brasileño, mientras que el entrenador está convencido de que el Chelsea “lo va a intentar”.

Internamente el pensamiento es el mismo. En la caseta madridista no quieren pensar que la eliminatoria está igualada porque la realidad es que tienen una ventaja que tienen que saber aprovechar, pero de lo que están seguros es que no pueden confiarse lo más mínimo ante un Chelsea que no estuvo a la altura en el partido de ida, pero que en la segunda parte de la batalla tratarán de dar la revertir el marcador. Nadie se fía del discurso de Tuchel por Valdebebas.