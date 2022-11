El vestuario del Real Madrid hace autocrítica: «Es una cagada»

El vestuario del Real Madrid hizo autocrítica tras el batacazo ante el Rayo Vallecano. Los blancos perdieron el primer encuentro de la temporada en Liga frente a los madrileños en un duelo donde se vieron superados de principio a fin. La remontada en la primera parte fue un espejismo. Ancelotti y sus jugadores no estuvieron a la altura en ningún momento y vieron como física y futbolísticamente fueron superados por su rival. Tras llegar a la caseta, el equipo reconoció que en el estadio de Vallecas habían cometido «una cagada».

El equipo sabe que no estuvo a la altura. Que no fue capaz de igualar la intensidad de un Rayo Vallecano muy superior durante los 90 minutos. Por ello, el ambiente en la caseta madridista era de decepción. Todos sabían que el conjunto de Iraola iba a exigirles el máximo, pero el problema recayó en la imposibilidad del Real Madrid en igualarles el ritmo. En ningún momento estuvieron a la altura de un rival que les superó en absolutamente todo. Desde el fútbol hasta la intensidad.

Ancelotti no quiso hacer un drama de la derrota. El italiano sabe que sus jugadores no estuvieron bien, pero, tal y como reconoció en rueda de prensa, se lo prefirió explicar con buenas palabras. «No estoy decepcionado con ellos. El partido lo hemos perdido en la contundencia. A veces, cuando no eres capaz de empatar este tipo de actitud, sólo la calidad no te permite ganar el encuentro», aseguró ante los periodistas.

Ancelotti tiró de mano izquierda dentro y fuera, pero en el vestuario tienen claro que no han estado a la altura. Saben que el desgaste físico es notorio y la frescura en las piernas empieza a escasear, pero también son conscientes de que tendrían que haber dado un poco más dentro del campo para ganar un partido que les ha costado el liderato de la Liga.