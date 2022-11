Ancelotti: «Vinicius y Rodrygo no han estado a su nivel habitual»

Carlo Ancelotti acudió a rueda de prensa tras la derrota del Real Madrid ante el Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas. Los blancos, que llegaron a remontar un 1-0, terminaron perdiendo 2-3. El italiano explicó tras el duelo que estaban decepcionados y reconoció que llegan «justos» al parón por el Mundial

Sensaciones

«Ha sido un partido muy claro. Nos ha faltado la contundencia que tenemos arriba. Nos ha costado y hemos tenido dificultades para sacar el balón desde atrás. La calidad no fue suficiente para igualar el partido. Hemos tenido oportunidades que habitualmente metemos, pero tenemos un nivel más bajo de contundencia».

Relación con el Mundial

«Yo creo que no. Llegamos justo a este parón porque hemos jugado muchos partidos. Llegar al final te cuesta. No estamos frescos como antes. En este tipo de partidos necesitas piernas y hoy no lo hemos tenido. Es normal. Seguimos en la lucha por todo. Estamos decepcionados por perder el liderato, pero la Liga es muy larga».

Pensar en Qatar

«Cada uno puede tener su opinión. Yo veo a los jugadores centrados, lo intentan y cada hace lo que puede».

El partido de Vinicius

«Lo que he dicho del partido es que nos ha faltado contundencia y hablo de Vinicius, Rodrygo y todos los jugadores que lo hacen muy bien. Ha sido un partido difícil. No creo que haya tenido una marca especial hoy. No han tenido el nivel que ha tenido en todos los partidos».

Vinicius y Rodrygo

«Hemos bajado el nivel de calidad. Rodrygo ha fallado algunos remates que siempre mete, Asensio ha estado bien. Algunos jugadores han estado más bajo de la normal».

El sorteo de la Champions

«Otra vez el Liverpool y ellos dirán lo mismo. Son unos octavos de final muy entretenidos y complicados. Va a ser una eliminatoria espectacular».

Superado

«No es un problema físico. No estamos frescos como antes. Hemos tenido dificultades para sacar el balón desde atrás. No tengo miedo a meter el balón largo y a veces lo tenemos que hacer. Puede ser que el entrenador haya fallado algo por no forzar al equipo».

Liderato

«Estamos decepcionados por la derrota y punto. Esta primera parte de la temporada este equipo lo hizo muy bien, mejor que nunca. Ya he hecho la lectura del partido».

Alarma

«No estoy decepcionado con ellos. El partido lo hemos perdido en la contundencia. A veces, cuando no eres capaz de empatar este tipo de actitud, sólo la calidad no te permite ganar el encuentro».