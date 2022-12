El vergonzoso tuit de Alejo: utilizó un mono para reírse de la eliminación de Vinicius

Iván Alejo se acordó de Vinicius en sus redes sociales con un lamentable tuit poco después de la eliminación de Brasil en los cuartos de final del Mundial de Qatar ante Croacia. El jugador del Cádiz puso un tuit con cinco emoticonos, dos de ellos con una cara de un mono. Minutos después, ante la reacción de las redes, lo borró.

Iván Alejo ya tuvo lío con Vinicius y con el Real Madrid en el último duelo del Cádiz en el Santiago Bernabéu el pasado 10 de noviembre justo antes de comenzar el Mundial de Qatar. Y parece que el futbolista amarillo no ha olvidado aquel roce publicando un vergonzoso mensaje.

Tras conocerse la sorprendente eliminación de Brasil en el Mundial, a manos de Croacia en la tanda de penaltis, Alejo apareció sin que nadie le llamase en redes sociales para reírse de Vinicius acordándose de su tira y afloja en el Bernabéu.

Poco después, Alejo puso otro tuit tras borrar el anterior, donde afirmaba que el mensaje anterior se había interpretado de una manera errónea y lo corrigió colocando tres caras con la boca tapada en vez de un mono.

Como habréis visto, he borrado un tuit porque me he dado cuenta de que se ha hecho una interpretación que no era la que yo quería transmitir.

Lo corrijo:

🕺🏼🕺🏼🕺🏼🫢🫢🫢

— Ivan Alejo (@ivanalejo7) December 9, 2022