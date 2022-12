Vinicius se rinde a Ancelotti: «Me da confianza y cariño, es como un padre»

Vinicius Junior tuvo unas bonitas palabras hacia Carlo Ancelotti. En menos de 48 horas de medirse en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 a Croacia, el jugador del Real Madrid elogió la figura del técnico, al que considera como uno de los grandes artífices de su explosión en el último año. El delantero se ha convertido en uno de los mejores del mundo con apenas 22 años y no duda en señalar como responsable al italiano, al que ve como «un padre».

Vinicius habló en la previa del encuentro ante los balcánicos de sus dos entrenadores: Tite y Ancelotti. A los dos se refirió como dos personas muy influyentes en su todavía corta carrera en la élite: «Siempre he hablado por teléfono con ellos y me han dado muchos consejos para poder ser titular aquí. Siempre he intentado mejorar aquí y en mi equipo. Ancelotti me ayuda mucho, como Tite; son muy parecidos», ha destacado el astro canarinho.

A sus 22 años, es ya todo un referente en Brasil, así como en el conjunto blanco, con el que ya tocó la gloria en junio en París, llevándose su primera Champions con un gol suyo. Ahora, buscará repetir el éxito con la selección verdeamarela, con la que busca la sexta estrella en Qatar. Y lo hace como titular indiscutible, pese a que al principio su presencia de inicio no estaba tan clara.

«En cada partido intento ser más agresivo en la marca, dar más asistencias, marcar más goles y ser más importante para el equipo», ha señalado el brasileño. También, reconoce que, en este aspecto, la figura de Ancelotti ha sido fundamental: «Siempre me ha dado la confianza y el cariño que necesito, es como un padre para mí. Hace por mí y por todos los jugadores. Ronaldo dice que fue su mejor entrenador, y no sólo es en la parte técnica y táctica, también en la parte de convivir con el futbolista, de tratar con grandes jugadores. Quiero mandarle un fuerte abrazo, me alegro por su cariño, siempre me manda mensajes».

Alaba a Modric

No han sido los únicos elogios de Vinicius. Más allá de rendirse a su entrenador, el futbolista del Real Madrid también ha tenido una dedicatoria para su compañero Luka Modric, que pasará a ser rival el sábado por una plaza en semifinales. Del que fuera Balón de Oro tras el último Mundial, en 2018, ha señalado que «es un ejemplo».

«Siempre es muy difícil jugar contra jugadores con tanta calidad, y Modric siempre me ha enseñado mucho, lo sigue haciendo a diario para que siga evolucionando. Es un ejemplo, alguien de 37 años jugando a ese nivel es algo raro. Futbolistas como él, Cristiano, Thiago Silva, que tienen una edad que ya no es normal para rendir así y que lo están volviendo normal. Estoy feliz de jugar contra él y que gane el mejor», ha finalizado Vinicius.