Vanderson, lateral derecho de Brasil, lo tiene claro: «El verdadero Balón de Oro es…»

El Balón de Oro sigue dando mucha guerra. Dos semanas después de que lo haya ganado Rodri Hernández, jugador del Manchester City, la polémica entorno al galardón sigue. El pasado 9 de noviembre, France Football desveló los votos. Tres periodistas excluyeron a Vinicius del ‘top 10’, lo cual pudo tener un importante papel en el resultado final de la votación.

Algunos jugadores expresaron su malestar con el premio. Uno de ellos fue el lateral derecho del Mónaco, Vanderson. «No quiero crear polémica, pero para mí Vinicius es el verdadero vencedor del Balón de Oro. Hizo una temporada excelente y viene haciendo otra temporada excelente», afirmó.

El brasileño no dudó en defender a su compañero en una rueda de prensa con su selección. Además de declarar que el jugador del Real Madrid merecía ser designado como mejor futbolista del año, el del Mónaco no duda que en un futuro cercano, Vini acabará levantando el Balón de Oro. «Se lo merece, Vinicius lucha dentro y fuera del campo. Estoy seguro que lo conseguirá muy pronto, no tengo dudas de eso», zanjó.

Para su cuarta convocatoria con la pentacampeona del mundo, Vanderson deja sus primeros gran titulares en los periódicos, ya sea con sus declaraciones o con sus actuaciones en el campo. Este año con el Mónaco, el defensa es uno de los elementos claves de Adolf Hütter. Titular indiscutible con el club del Principado, el brasileño impresiona. En la victoria de los monegascos contra el Barcelona en la primera jornada de la Champions, doblete de asistencias. En la Ligue 1, el 2 enjauló un gol contra el Auxerre.

Nacido en el 2001 (23 años), Vanderson llegó al Mónaco en enero de 2022, procedente del Grêmio. En apenas seis meses, el jugador ha ido mostrando todo su potencial con sus dos goles y tres asistencias en 22 partidos. Desde entonces, el futbolista ha ido evolucionando. «Es un buen lateral derecho, con técnica para el regate y muy incisivo en la derecha», cuenta Andrés Onrubia, experto en fútbol francés, a OK DIARIO. Además, el de Rondonópolis no solamente se desenvuelve en la posición de lateral derecho. «Puede jugar también de extremo o de carrilero», añade Andrés.

Vanderson disputó su primer curso completo en el viejo continente en la 2022-23 y su papel con el Mónaco fue muy destacado desde el inicio de temporada. Lo cual le llevó a ser convocado por primera vez por la selección de Brasil. El año pasado, ídem. A pesar de sufrir dos lesiones (rodilla y cadera) que le hicieron perder dos meses de competición, el defensa siguió en una forma ascendente, marcando tres goles y dando una asistencia en 23 encuentros.

Además, su perfil ya ha llamado a las puertas de algún pez gordo en Europa, concretamente en la Premier League. «En verano, el Tottenham le quiso y el Mónaco casi se lo vende por 30 millones de euros. Tiene un margen de progresión bastante alto», concluye Onrubia. Ahora, Vanderson está con Vinicius en la concentración de la selección brasileña. Los dos futbolistas jugaron solamente una vez juntos, y hay que remontar a junio de 2023, para la primera convocatoria del ex del Grêmio con la selección. Él y Vini compartieron césped en la victoria 4-1 de la canarinha contra Guinea, en el RCDE Stadium del Espanyol.