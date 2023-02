Federico Valverde fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la semifinal del Mundial de Clubes que enfrentará a Real Madrid y Al Ahly egipcio en el estadio Príncipe Moulay Abdellah. El uruguayo empieza a reencontrarse con su mejor versión tras bajar su rendimiento.

Mundialito

«Este fue mi primer título fue muy especial. Significó muchísimo en mi carrera. Es un título bonito. También es muy bonito el camino hasta llegar aquí, todo lo que hay que luchar, ganar la Champions, contra los rivales que lo hicimos… Esto es el camino de todo lo que hicimos y hay que disfrutar cada momento y cada título. Estoy muy contento y muy entusiasmado de jugar mañana».

Calendario

«Creo que es parte del fútbol moderno. Cada vez se juega más y hay menos descanso y más viajes de muchas horas. Entre el Mundial de clubes y de países fue duro, pero yo siempre trato de sacar lo positivo de todo. Hay que seguir mejorando en lo físico para que no venga problemas ni nos lesionemos. Tenemos que acostumbrarnos porque hay menos descanso y como jugador debemos seguir jugando, entrenando y adaptarse a este nuevo futbol de jugar cada dos o tres días».

Vinicius

«Como compañero, Vini es una persona increíble con muchos valores. Dentro del campo es diferente y trata de disfrutar el fútbol a su forma como los brasileños. Es su forma de disfrutar y hay que respetarlo. Hacer muchas faltas a un determinado jugador también es parte del fútbol, pero nosotros siempre y cuando como compañeros le tenemos que defender. Cuando ya se habla de racismo, en un jugador que tiene 22 años, no se está pensando en eso, que no deja de ser una persona que puede tener sus problemas en casa. Hay que respetarlo más. Cuando hay muchos problemas con un jugador, el jugador se merece un respeto».

Afectar el Mundial

«Sí, me afectó porque uno va con un objetivo y tiene tanta ilusión y ganas de que todo va a ir bien con tu país en un Mundial. Vas con todo el sueño de un niño y de millones de personas y tratar de ir lo más lejos. Al no conseguirlo, te duele, te da tristeza y sientes que todo lo que trabajaste previo al Mundial parece que no sirvió de nada. Pero eso tiene que servir para mejorar la forma física, de pensar las cosas, y de otras situaciones. Antes del Mundial venía muy bien, pero ahora no soy el mismo. Esto es parte del fútbol ya que va haber baches, pero el que mejor lo afronte es el que va a acabar ganando. Debo seguir entrenando, hablando con la gente que me ayuda en el día a día para conseguir lo que me propuse. Siempre quise y siempre quiero ser capitán del Real Madrid y poco a poco conseguiré mi mejor rendimiento».

Marruecos

«Antes de cada viaje suelo hablar con mi hermano de fútbol y hablamos de lo que significa aquí. Los aficionados me parece espectacular. El estadio me parece que es increíble, la gente como nos ha recibido… Como viven el fútbol, cómo lo sienten, es hermoso. Se asemeja a como se vive en mi país. Es un lindo lugar para jugar el Mundial de Clubes y a nivel de estadio me parece espectacular. En Uruguay no los tenemos y hay que disfrutar de ellos. Como equipo trataremos de dar buena imagen».

Al Ahly

«Hemos estado viendo partidos del rival. Me parece muy bonito lo que dijiste sobre la afición, para mí es algo hermoso porque tiene muchos aficionados, entonces yo lo disfruto porque vengo de un país que lo vive de forma muy loca. A nivel de equipo sabemos lo que es en esta parte del mundo, lo que genera dentro y fuera del campo. Tiene gran historia y se merece el mayor de los respetos, pero nosotros debemos enfocarnos con respeto y aprovechar nuestras armas. Siempre con respeto pero con el objetivo de ganar que es para lo que venimos».

Momento complicado

«Uno cuando entra en un campo trata de evadirse de todos los problemas y tratar de hacer mi trabajo. Tengo a mi familia para que me apoye y me de consejos, cuando no salen los resultados te genera frustración y rabia. Contra el Atlético salí triste porque cuando uno empieza jugando le gustaría terminar el partido y ganar y no se cumplió ninguna de las dos, entonces te genera rabia. Contra el Mallorca… Somos muy competitivos, amo ganar y cuando el resultado es el que uno no quiere, te genera enfado. El banquillo no tiene la culpa de que no estemos haciendo un buen papel. Son momentos que tengo que mejorar de cabeza. No siempre se puede ganar, uno trabaja para ganar lo máximo posible, pero siempre hay baches y hay que star preparados. Cuando uno sale de eso, va a ser más fuerte».

Posición en el campo

«Siempre dije que de interior, pero cuando jugué de extremo es cuando mas feliz fui y cuando mas disfruté, cuando más goles y asistencias di. Yo siempre digo que al final somos jugadores de varias posiciones, pero puedo ser una opción para el entrenador. Entonces tengo que estar abierto y seguir colaborando con goles y asistencias. Todavía queda mucha temporada y mucha carrera en mi vida».