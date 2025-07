Valverde, MVP del partido: «Con el brazalete mis compañeros me obedecen y me hacen caso»

Fede Valverde fue elegido mejor jugador de la eliminatoria de los octavos de final que enfrentó a Real Madrid y Juventus en Miami. El uruguayo no hizo gol, pero dio una auténtica exhibición para ayudar al equipo a ganar el equipo. El que fue capitán blanco estuvo cerca de hacer uno de los goles del torneo de chilena.

«Gonzalo se lo merece. Está trabajando muy bien, es un jugador de la cantera que siempre está luchando bajo la sombra de todos nosotros en el Castilla. Y ahora está teniendo la oportunidad y la está aprovechando. Lo hace con humildad y orgullo de lo que está representando. Hay que felicitarle», comenzó Valverde elogiando al canterano.

Sobre la capitanía, explicó lo siguiente: «Intento sacarle el fruto posible a todos mis compañeros (como capitán) y la verdad es que ellos me hacen sentir mucho más cómodo y más aliviado a la hora de llevar el brazalete. A la hora de dar órdenes se me hace más fácil. Ellos obedecen y me hacen caso. Es un honor ser capitán de este equipo».

«Nosotros debemos estar orgullosos del trabajo que hicimos, el sacrificio al final, con tanto calor, tanta humedad y lloviendo, es algo de todos. Estamos felices, pero hay que seguir trabajando y puliendo cosas», dijo el uruguayo.

Sobre lo que le dijo Xabi, fue claro: «Lo mismo de siempre. Tener el control de la pelota y, cuando la perdemos, intentar recuperarla lo más rápido posible para intentar atacar. Así el equipo rival también se desgasta y así fue mejor partido».