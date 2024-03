Uno de los acusados por colgar el muñeco de Vinicius estuvo en la grada de San Mamés en Copa del Rey

Uno de los aficionados del Atlético de Madrid que fue acusado por colgar un muñeco de Vinicius ahorcado en la previa del derbi madrileño del pasado 26 de enero de 2023 estuvo presente en la grada de San Mamés el pasado jueves con motivo de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Este aficionado tenía prohibida la entrada a los encuentros de Liga, pero no en Copa del Rey.

Athletic Club y Atlético de Madrid se midieron el pasado jueves en San Mamés con motivo de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Los colchoneros llegaban con un marcador adverso tras perder en el Metropolitano por 0-1, y el resultado final en Bilbao fue peor. Los leones pasaron por encima de los de Simeone y le endosaron un contundente 3-0 con una gran actuación de Iñaki y Nico Williams para meterse en la final que se disputará el 6 de abril en Sevilla frente al Mallorca.

En las horas previas al encuentro se sucedieron varios incidentes entre aficionados de ambos conjuntos. Además, un autobús donde viajaban aficionados del Atlético de Madrid, entre ellos ultras del Frente Atlético, fue interceptado por la Ertzaintza antes de llegar a Bilbao. Con esto se evitó que ambos grupos radicales se encontrasen en los aledaños de San Mamés.

En ese autobús donde viajaban varios miembros del Frente Atlético, según publica la Cadena Ser, se encontraba uno de los acusados por colgar un muñeco ahorcado de Vincius en un puente con el lema de ‘Madrid odia al Real’ en la previa del derbi copero del año pasado a finales del mes de enero. Este aficionado entró en San Mamés sin problema. La razón es que la prohibición para acceder a recintos deportivos solamente se aplica en la Liga. En Copa no.

Hubo cuatro acusados

Mediante auto de fecha 24 de mayo de 2023 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid, se acordó respecto a los 4 acusados la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros del jugador Vinicius José Paixao de Oliveira Junior y cualquier lugar donde se encuentre, la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio, la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de su lugar de trabajo, sito en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de los estadios Santiago Bernabéu y Civitas Metropolitano, durante la celebración de los partidos de fútbol que disputen según el calendario de la Liga de Fútbol Profesional, durante las cuatro horas anteriores y posteriores a la celebración de los eventos deportivos y la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de todos los estadios de la Liga.

Comunicado del Atlético sobre los incidentes

Tras los graves incidentes de seguridad producidos durante la jornada de ayer en las horas previas al encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey celebrado en Bilbao, el club quiere denunciar el deficiente operativo de seguridad y el caos provocado por el comportamiento inaceptable de algunos aficionados radicales del Athletic Club, que causaron situaciones de alto riesgo, tanto para los aficionados atléticos como para los profesionales de los medios de comunicación y el personal de seguridad de ambos clubes. Debido a estos incidentes, el autobús donde viajaban nuestros jugadores y cuerpo técnico fue obligado a alterar su itinerario hacia el estadio permaneciendo en el interior del autobús durante 35 minutos, a pesar de que el hotel de concentración se encontraba a escasos 500 metros del estadio San Mamés.

Durante los días previos al partido, el Atlético de Madrid insistió en reiteradas ocasiones tanto al Athletic Club como a la Ertzaintza, de la necesidad de proteger adecuadamente tanto al primer equipo como, especialmente, a nuestros socios, que habían adquirido entradas para el encuentro, y se facilitó a los organizadores y autoridades la información pertinente con todo detalle (listado de aficionados, autobuses en los que se desplazaban, etc.).

Condenamos también el gravísimo ataque que sufrió un grupo de aficionados del Atlético de Madrid horas antes del partido, cuando se encontraban en un bar cercano al estadio, y que causó heridas de consideración a un socio atlético que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. El club contactó con el afectado, tan pronto como conoció su identidad, para interesarse por su estado de salud y se puso a su disposición. Lamentablemente, este incidente no fue un hecho aislado, dado que durante toda la jornada grupos de aficionados radicales amedrentaron y amenazaron a multitud de seguidores del Atlético de Madrid, entrando incluso en bares y restaurantes, para identificarles e intimidarles de forma violenta. La situación derivó en escenas de pánico que se intensificaron a las puertas del estadio, especialmente en el acceso de la afición visitante, entre los que se encontraban niños y familias, a pesar de que durante toda la tarde responsables de seguridad del Atlético de Madrid solicitaron, insistentemente, ayuda al Athletic Club y a la Ertzaintza para el refuerzo de las medidas de protección.

En vista de la gravedad de los hechos acontecidos ayer, que fueron provocados por un número considerable de seguidores del Athletic Club, como se puede comprobar en las múltiples imágenes y vídeos, y con el fin de evitar incidentes en el partido de LaLiga que se disputará el fin de semana del 26/27 de abril en el Cívitas Metropolitano, desafortunadamente, nos vemos obligados a tomar la decisión de no vender entradas a la afición visitante, excepcionalmente para dicho encuentro. Esta medida ha sido consensuada esta misma mañana con Policía Nacional y se ha informado convenientemente a LaLiga y al Athletic Club.

Como siempre, queremos dar las gracias a nuestros aficionados que se desplazaron ayer a Bilbao y que no pararon de animar y apoyar al equipo durante todo el partido. El Atlético de Madrid devolverá el importe de las entradas a los socios que no pudieron acceder al interior del estadio antes del inicio del partido y que no ocuparon sus asientos, en algunos casos, hasta el descanso. Seguiremos exigiendo allá donde juegue el equipo, que se trate a nuestros seguidores con el respeto que merece cualquier espectador, sea del equipo que sea, y que se establezcan los dispositivos de seguridad y los espacios adecuados para que los aficionados visitantes puedan disfrutar del fútbol que queremos en todos los estadios. Es una gran responsabilidad y un reto complicado que debemos lograr entre todos, con la estrecha colaboración de clubes y autoridades.

Por otra parte, ninguno de los lamentables incidentes que rodearon al partido de ayer deben eclipsar la victoria del Athletic Club, al que aprovechamos para felicitar por su clasificación para la final de Copa. La ilusión de todos los que formamos parte del club era enorme y la eliminación de nuestro equipo supone una gran decepción. Ahora, todos juntos, debemos trabajar para lograr el resto de los objetivos deportivos de la temporada.