El último baile de Modric en el Bernabéu

«Árbitro no pites el final, que Zidane se nos va». Esta pancarta se pudo ver en el estadio Santiago Bernabéu el día en el que el francés decidió poner punto final a su aventura en el Real Madrid. Todavía le quedaba un último servicio con Francia en el Mundial de Alemania. Casi dos décadas después, otro genio del fútbol planetario se prepara para decir adiós a otro elegido como Luka Modric.

El croata se irá del Real Madrid después del Mundial de Clubes, pero este 24 de mayo ante la Real Sociedad jugará su último partido vestido de blanco en el Santiago Bernabéu. Un día único en el que el coliseo madridista se preparará para dar el último adiós a una leyenda, al último superviviente de la CMK, el mejor centro del campo de la historia del fútbol.

El Santiago Bernabéu se preparará para ver en directo por última vez a Modric. Un jugador único que ofrecerá su último baile a la que ha sido su afición durante 13 años en los que se ha convertido en una leyenda del club más grande y exitoso de la historia del deporte rey.

«Modric ha sido un ejemplo para todos. En el fútbol moderno hay muchos jugadores con calidad. Lo que él tiene de distinto es que es capaz de juntar la calidad con el alma. Eso le ha permitido ser una leyenda del Real Madrid. No todos pueden combinar ambas cosas», aseguró Ancelotti en la previa al encuentro contra la Real Sociedad.

Fin a una época

El croata dirá adiós tras el Mundial de Clubes, cerrando un ciclo legendario: 13 temporadas, 27 títulos y un legado eterno. Su cuenta aún puede crecer en julio con el último título en juego. El capitán del Real Madrid llegó al club en 2012, con José Mourinho como entrenador. Fue la última temporada del luso, en la que sólo se ganó la Supercopa de España ante el Barcelona en el día de su debut. A partir de ahí, Modric comenzó a escribir una de las páginas más laureadas de la historia del club, consagrándose a nivel individual con la consecución del Balón de Oro que le reconoció como el mejor futbolista del mundo en 2018.

Aquella temporada fue la mejor de su carrera. Modric ganó la Champions League con el Real Madrid, además de la Supercopa de España, la de Europa y el Mundial de Clubes (actual Intercontinental). A eso se sumó un espectacular rendimiento en el Mundial de Rusia 2018, donde alcanzó la final liderando a su Croacia, en la que perdieron contra Francia. Un cúmulo de éxitos que le llevó a ser reconocido como el mejor del año.

En su palmarés figuran seis Champions, cinco Supercopas de Europa, seis Mundiales de Clubes o Copas Intercontinentales, cinco Supercopas de España, dos Copas del Rey y cuatro Ligas. A esto se suman galardones individuales como el Balón de Oro y el premio The Best en 2018, además de ser incluido en el once ideal de la FIFA entre 2015 y 2019.

Su última alegría como madridista fue la pasada Copa Intercontinental, conquistada en diciembre. Modric, ya con el brazalete de capitán en el brazo tras la salida de Nacho, cierra una carrera brillante como el jugador más veterano de la plantilla.