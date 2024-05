Turquía confía en el Real Madrid para sacar al mejor Güler

En Turquía confían plenamente en el Real Madrid como el club ideal para sacar el mejor rendimiento de Arda Güler de aquí al futuro. La joven perla turca, en su primera temporada en la entidad madridista, está teniendo pocos minutos dentro de su adaptación al 14 veces campeón de Europa.

Kenan Koçac, ex segundo seleccionador turco, habló sobre Arda Güler en una entrevista y valoró lo que está haciendo el Real Madrid con la joven promesa de su país. En el país otomano confían en el club blanco, ya que piensan que es el ideal para que un talento así pueda crecer como futbolista.

«Arda Güler es un futbolista que puede mejorar cuanto más juega. Sin embargo, es necesario destacar la palabra paciencia. El club del que estamos hablando es el Real Madrid, el club más grande del mundo. Nuestro jugador más talentoso se fue allí, pero ninguno de nosotros debería tener expectativas de que Arda Güler juegue allí todas las semanas. Debes ser paciente. Conozco a Arda. Es una persona paciente. Mentalmente muy fuerte. Su carácter es muy fuerte», comentó Kenan Koçac.

«Para él es una gran ventaja trabajar bajo la dirección de Ancelotti. Creo que Arda representará a Turquía a un alto nivel en los próximos años. No sería una sorpresa para mí si Arda Güler juega en el once inicial la próxima temporada. Pero no sabemos cómo será la estructura de la plantilla del Real Madrid. Sin embargo, todos nosotros, futbolistas y medios de comunicación, debemos proteger a Arda Güler. Así es el Real Madrid, solo estar ahí es un gran logro. Es necesario seguir los trabajos actuales de Arda Güler. No sé si será la próxima temporada o la siguiente, pero será un jugador fundamental para el Real Madrid en los próximos años», culminó el ex segundo seleccionador de Turquía.

Arda Güler se sincera

El mediapunta madridista ha concedido una entrevista a una televisión turca en la que ha desvelado varios entresijos del vestuario blanco, o al menos eso se intuye del avance que la cadena ha emitido en redes sociales. Por ejemplo, Guler ha reconocido que en el vestuario le llaman ‘abi’ que en Turquía significa ‘hermano mayor’, ‘guía’, ‘alguien al que se tiene respeto por su trayectoria’, por lo que debemos suponer que el mote está cargado de ironía y sarcasmos ya que Arda es el futbolista más joven de la plantilla, al menos hasta que llegue Endrick.

Además, Arda Guler ha sorprendido al desvelar con qué compañero del vestuario queda para ir a cenar a restaurantes turcos y ese futbolista es David Alaba. Sorprende, sobre todo por la diferencia de edad, ya que el austricao es de los jugadores con más experiencia del Real Madrid pero Guler ha explicado el motivo: el defensa creció en un barrio donde convivía con muchos turcos, de ahí su conocimiento de la cultura y su simpatía hacia el Galatasaray, un hecho que le sirve para bromear con Arda, ya que el joven procede el Fenerbahçe.

En esta entrevista en Kafa Sports se puede ver a un Arda Guler sonriente y relajado seguramente porque es sabedor de que su rol en el equipo va a cambiar de aquí al final de temporada y va a tener muchas más oportunidades para demostrar su valía. El jovencísimo jugador ya lleva dos goles vestido de blanco que podían ser tres si el larguero de la portería de El Sadar no hubiera evitado el que seguramente sería uno de los tantos de la temporada.