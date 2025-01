Turno para Endrick en la Copa del Rey contra la Deportiva Minera

Llega la hora de Endrick. El brasileño será titular por segunda vez desde que llegó al Real Madrid ante la Deportiva Minera. Ancelotti apostará por el joven atacante como principal referencia ofensiva de los blancos en el partido perteneciente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Este curso ha participado en 15 encuentros, repartidos en 160 minutos, y en los que han marcado dos goles y ha dado una asistencia. Unos números que le sitúan como el penúltimo jugador que menos ha participado de la primera plantilla, sólo superando los 10 minutos de Vallejo.

Endrick mostró su pegada de cara a portería desde el día que debutó con el Real Madrid, en el que anotó su primer gol con la camiseta blanca. Fue el pasado 25 de agosto contra el Valladolid cuando tan sólo necesitó cuatro minutos para deslumbrar al Santiago Bernabéu, que alucinaba con su increíble puesta en escena.

Su protagonismo no fue en ascenso ni mucho menos, pero casi un mes después, necesitó 15 minutos sobre el terreno de juego para marcar al Stuttgart en su estreno en la Champions. Y cuando parecía que su presencia iba aumentando progresivamente llegó la fatídica noche de Lille en la que fue titular en el once de Ancelotti. Endrick fue cambiado en el minuto 57 del choque en el que se produjo la primera derrota del Real Madrid esta temporada.

Desde entonces, el brasileño ha caído en el más absoluto olvido. Ancelotti no ha contado con él ni contra el Villarreal en casa, ni en Vigo, ni frente al Borussia Dortmund, ni en el Clásico, ni ante el Milan. Después, ha ido jugando con cuenta gotas, aunque nunca llegó a superar el cuarto de hora. De hecho, frente a Pachuca, Sevilla y Valencia, los tres últimos duelos de los madridistas, ni ha llegado a saltar al terreno de juego. Una situación que se escapa de la lógica para Endrick.

En Valdebebas le insisten en que sea paciente porque su momento llegará, para un futbolista joven de su ambición esta tónica se está convirtiendo en un martirio. No obstante, desde el cuerpo técnico de Ancelotti tienen claro que Endrick irá ganando protagonismo en el futuro, pero en estos momentos creen que lo más importante para su futuro es que se adapte al fútbol europeo. Consideran que todavía tiene muchos aspectos que mejorar.

Paciencia con Endrick

El Real Madrid pagó una elevada cifra de traspaso por Endrick al Palmeiras, la cual de momento no está amortizando sobre el césped. Aunque se trata de un fichaje planificado milimétricamente para el futuro, se esperaba que un delantero que ya llevaba el ‘9’ de una selección de Brasil y que venía de ser campeón de Liga en su país, disputando la friolera de 53 partidos (con 14 goles) cuando aún no era mayor de edad, fuera a tener mucho más protagonismo en su primer curso como madridista. No obstante, todas las partes mantienen la tranquilidad.

Endrick está muy centrado en triunfar en el Real Madrid y lo ha demostrado estas Navidades. El delantero se ha machacado durante sus vacaciones en Brasil con el único objetivo de seguir evolucionando para poder tener más protagonismo en el conjunto blanco.