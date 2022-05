El tuit señor del Real Madrid que retrata al Atlético

El Atlético no se ha tomado de la mejor forma posible el título del Real Madrid. El club rojiblanco es uno de los tres equipos de Primera División que no ha felicitado a su rival por la consecución de la Liga y aún es más: el vestuario colchonero amenaza con romper los códigos del fútbol y no hacer el pasillo al campeón en el derbi que se disputará el próximo domingo en el Metropolitano.

El Atlético también ha sido protagonista en la Liga número de 35 del Real Madrid después de evitar una felicitación pública al conjunto blanco. Incluso el Barcelona se dignó a publicar un mensaje en las redes sociales para rendir honores al campeón de la competición. Hasta Xavi quiso felicitar al club merengue porque «el que gana la Liga es porque la merece».

Enhorabuena al @Atleti y a su afición por el título de Liga 2020-2021.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2021

Pero ni rastro del Atlético. Sin embargo, el Real Madrid sí que tiró de señorío y felicitó el pasado 22 de mayo al conjunto rojiblanco después de que se proclamara campeón de Liga en Pucela en la última jornada del campeonato. El conjunto blanco sí que tuvo el detalle de mandar un mensaje público a los colchoneros pese a perder el título en la última jornada ante el rival más acérrimo de la ciudad.

A falta de una semana para que se dispute el derbi en el Metropolitano, en el vestuario del Atlético tampoco tienen la intención de hacer el pasillo al Real Madrid. Giménez dejó caer la idea después de perecer en San Mamés ante el Athletic y según ha podido saber OKDIARIO se agarran a Lisboa y a todo lo que se juegan para no rendir honores al conjunto blanco.