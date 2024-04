Tuchel confirma que Sané y Gnabry son duda para medirse al Real Madrid

Thomas Tuchel ha confirmado este viernes que Serge Gnabry y Leroy Sané son duda para el partido de ida de las semifinales de la Champions League en el Allianz Arena contra el Real Madrid. El técnico alemán ha atendido en rueda de prensa a los medios de comunicación con motivo de la previa de la jornada 30 de la Bundesliga que mide este sábado al Bayern de Múnich en casa del Unión Berlín.

«Con Serge Gnabry será una carrera contrarreloj antes del partido contra el Real Madrid. Con Leroy Sané será una carrera contra el dolor de cara a los choques ante el Frankfurt y el Real Madrid. Probablemente, no nos llevemos a Leroy a Berlín, es muy poco probable. Nos sentaremos con los fisios y los jugadores esta tarde y veremos quién está realmente sin dolor. Vamos a Berlín a luchar, a pelear y a conseguir tres puntos», comenzó afirmando Thomas Tuchel, confirmando que Gnabry y Sané son dudas para el duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

«Hay que celebrar momentos como el vivido contra el Arsenal. El equipo pudo disfrutarlo. Ahora hay que mentalizarse y afrontar el partido de mañana. Todavía nos queda algo por hacer. La temporada en la Bundesliga aún no ha terminado», señaló Thomas Tuchel diciendo que la Bundesliga no está terminada a pesar de que el Bayer Leverkusen ya haya levantado el título.

Centrados en el Unión Berlín

En cuanto al encuentro de este sábado en la capital alemana frente al Unión Berlín, Tuchel agregó: «Queremos confirmar el buen estado de forma. Hay que celebrar momentos como los vividos contra el Arsenal. El calendario está apretado, ya viene el próximo desplazamiento fuera de casa. Pero las emociones después de un partido así son especiales, no hay que darlas por sentadas. El equipo y yo pudimos disfrutar. Me alegro de que esto sea muy importante y forme parte de ello. Ahora toca prepararnos mentalmente y afrontar el partido de Berlín. Aún nos queda algo por hacer en la Bundesliga».

«El Unión Berlín juega con poca posesión, se plantarán muy atrás y a menudo tendremos el balón. Eso nos lo pondrá más difícil que si podemos contragolpear. El Unión no jugará de forma tan dominante como el Arsenal. Pero tendremos oportunidades en las transiciones. Tenemos que tener hambre de recuperar el balón», señaló el técnico alemán sobre el partido que el Bayern de Múnich juega este fin de semana tras lograr el pase a las semifinales de la Champions League.

Sobre lo que no dudó el preparador alemán es en reiterar que no continuará al frente del banquillo del Bayern de Múnich la próxima temporada. La renovación de Julian Nagelsmann con la selección alemana no cambia los planes de Tuchel en el cuadro bávaro. Con el seleccionador germano renovado y con el actual míster confirmando que no seguirá, las opciones para encontrar un sustituto se reducen considerablemente. Zinedine Zidane sigue siendo uno de los nombres que aparecen en las quinielas, por el momento.