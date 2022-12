Las tres vías del Real Madrid para resolver el caso Campazzo

El Real Madrid tiene en su mano el fichaje de Facundo Campazzo de cara a la presente temporada, pero los últimos acontecimientos invitan a pensar que el conjunto blanco puede no hacer efectivo el derecho de tanteo que le permite igualar cualquier oferta que llegue por el base argentino dentro de la élite europea. Estrella Roja ha realizado una propuesta formal y al Madrid le quedan siete días para responder, aunque se manejan varias opciones que pueden resolver o incluso alargar el culebrón en torno a la figura del Facu varios meses más.

Estrella Roja se ha lanzado a por Campazzo en vistas a obtener a uno de los mejores jugadores de Europa en su plantilla. La oferta del cuadro de Belgrado es oficial, está en las oficinas de Valdebebas y se eleva hasta los 1,8 millones de euros netos en la primera temporada, con unos 2,5 extra en la segunda, también en neto, con el atractivo extra de un aumento que ayudaría a condonar lo restante del pago de la cláusula de salida que tiene Campazzo con el Real Madrid desde 2020.

En lo económico, la propuesta es mayúscula para un jugador de 31 años, que ha perdido cierto caché tras su aventura NBA y que llega al mercado en pleno diciembre, por lo que el Real Madrid, con una estructura salarial clara y ya repartida en su totalidad, no tiene demasiada salida a la hora de igualar la propuesta, más allá de un esfuerzo económico notable que podría ser maquillado si utiliza sus bazas de forma correcta.

En el Real Madrid se han planteado hacer un esfuerzo económico por Campazzo, pero las cantidades que se manejan desde Serbia, con el presidente del país detrás apoyando económicamente a Estrella Roja, son demasiado como para permitir el equilibrio del que el club merengue siempre ha presumido. La primera opción para resolver el futuro del Facu pasaría porque el Madrid decida igualar la oferta, ya sea tal cual la propone su ‘rival’ en la carrera por el fichaje o con un apartado que permitiera condonar la cláusula de 2020. En ese caso, el culebrón quedaría zanjado y Campazzo volvería a casa por Navidad.

La segunda opción del Real Madrid y en estos momentos la más probable, es dejar escapar a Campazzo. Si bien el jugador no ha escondido su deseo de jugar de nuevo de blanco en su irremediable regreso a Europa, la relación con la directiva merengue no es demasiado buena, ya que se han antepuesto unas condiciones económicas exageradas –en visión madridista– al propio deseo de volver al club. El Real esperaba un gesto del Facu y su entorno en forma de aceptación de su oferta, sensiblemente inferior a la de Estrella Roja en los emolumentos del primer año de los serbios y aún tienen esperanzas de que se pueda reconducir la situación. En caso contrario, el Madrid, salvo sorpresa, no ejercerá el derecho de tanteo y dejará marchar al argentino, quedándose con una plantilla sin la guinda deseada pero plenamente competitiva para luchar por todos los títulos.

La vía del puente y fichaje en verano

Que Campazzo se marche a Estrella Roja dejaría abierta una tercera vía, escondida en la cláusula de salida que le ofrece el conjunto serbio al jugador a partir de su segunda temporada de contrato. Facundo contaría con la opción de abandonar este equipo con el irrisorio pago de 50.000 euros, y aquí podría firmar por cualquier otro equipo, pero también por el Real Madrid. Los blancos perderían el derecho de tanteo en Europa, no en España, pero en caso de convencer al base encontrarían ventajas fiscales al no tributar este ya como residente. Los beneficios se trasladarían a un contrato más beneficioso para ambas partes en el plano económico, y con el plus de que ya se conocería el estado de Campazzo en lo deportivo con el ‘puente’ de Estrella Roja.