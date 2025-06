Trent entra con el pie derecho

Trent Alexander-Arnold ha cautivado a todos en su primer día en Valdebebas como jugador del Real Madrid. El futbolista inglés ha sorprendido a todos los presentes desde que llegó a la ciudad deportiva madridista. Su carisma, que recuerda al de su amigo Bellingham, su desparpajo y su saber estar han enamorado a todos los presentes, especialmente a un Florentino Pérez al que le ha gustado mucho cómo se ha animado a hablar en español en su primer discurso como jugador madridista.

En el Real Madrid ha gustado absolutamente todo lo que se ha visto de Trent, como quiere que se le conozca en esta nueva etapa, desde el primer día. Ha dominado a la perfección la situación y ha sido muy claro a la hora de atender a los medios de comunicación en sala de prensa. Sin peloteos, el inglés reconoció que no es madridista desde pequeño, algo obvio, puesto que nació y se crio en Liverpool, pero también dejó claro que sólo iba a dejar “su” casa por un equipo, que no es otro que el 15 veces campeón de Europa. Dos de estos entorchados, el nuevo futbolista madridista los lloró, ya que formaba parte del conjunto inglés.

Una de las preguntas comprometidas iba a ser a la hora de contestar sobre Dani Carvajal. No es fácil pronunciarse sobre una auténtica leyenda del fútbol mundial, que ha ganado seis Champions y una Eurocopa con España, entre otras cosas. Pero en este momento también estuvo soberbio. “Es un jugador fantástico, ha ganado muchos títulos y ha formado parte de equipos de mucho éxito. Ha conseguido muchísimas cosas a nivel de club y a nivel de selección, y no se consiguen sin tener talento y trabajar duro. Tengo muchísimo respeto por todo lo que ha conseguido”, aseguró.

Tampoco pasó desapercibida su manera de entender el Real Madrid. Trent viene de un equipo al que sólo le valía ganar, pero es plenamente consciente de que la entidad madridista es un paso más. Un nivel de exigencia superior. Y esto lo ha entendido a la perfección desde el primer día.

Por último, también ha gustado su personalidad a la hora de cambiarse el nombre en su camiseta y, sobre todo, cómo lo ha explicado ante los periodistas. “Cuando viajo por Europa el tema del nombre es algo complicado. Lo de tener tres nombres… me llaman de muchas formas. He pensado en hacerlo fácil y me he puesto Trent a la espalda, que es mi nombre”, aseguró.

Un tres en uno para Xabi

Para Xabi Alonso, Trent es una auténtica bendición. El inglés es un futbolista polifacético y diferente a Carvajal, con quien peleará por el puesto una vez que el español regrese tras su grave lesión de rodilla. Ambos comparten posición sobre el papel, pero cada uno la ejecuta a su manera. Arnold es un jugador de clara vocación ofensiva y amante de la presión alta. Eso, unido a su buen pie, le ha permitido convertirse en el defensa que más asistencias ha repartido (64) desde que debutase en la élite. Desde el curso 2016-2017 no existe un defensa que haya dado más pases de gol que el inglés. Pero no sólo en la Premier League, sino en el conjunto de las cinco grandes ligas.

Trent se siente cómodo ganando línea de fondo. La radiografía de esas 64 asistencias deja ver que la inmensa mayoría de ellas desembocan en el corazón del área. Sus centros laterales también son una de sus principales armas, capaz de ponerlos desde prácticamente cualquier posición ofensiva, más o menos adelantada. Su cambio de juego, preciso y potente, dará alas a Vinicius y Mbappé para correr al espacio. También para ganar la espalda a la defensa: Arnold filtra exitosamente una media de dos balones por partido.

Aunque Trent es más que un lateral. Le gusta abarcar campo y se siente cómodo con la posesión. Klopp se dio cuenta de ello y le dotó de mayor protagonismo en la elaboración de la jugada. Adelantó y centró su posición hacia el centro del campo para que dotase de fluidez y acierto el juego del Liverpool. Su lectura de los espacios es brillante cuando se realiza ofensivamente. A partir de este viernes empezará a enseñarlo en Valdebebas.