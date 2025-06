Arnold: «Siempre he sabido que si me iba del Liverpool sólo era para ir al Real Madrid»

Trent Alexander-Arnold atendió a los medios de comunicación tras ser presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el pabellón de baloncesto de Valdebebas. El inglés lucirá el número ’12’ y se pondrá a las órdenes de Xabi Alonso el próximo viernes, un día antes de viajar junto a sus compañeros a Estados Unidos, donde disputará el Mundial de Clubes.

El lateral derecho comenzó analizando su primer día como madridista: «Es un día que llevo esperando mucho tiempo. Estoy emocionado y orgulloso por estar aquí. Hay mucho trabajo por delante y estoy muy contento». El inglés habló de la llamada del Real Madrid: «Llevo un par de semanas esperando. Estoy muy emocionado de estar aquí. Hay que respetar la historia que tiene. Siempre he admirado a los jugadores y al club. He crecido verle ganando dos Champions seguidas. No me extraña verle ganando. Ahora quiero ser parte de su historia».

Sobre si ha hablado con Xabi Alonso, comentó lo siguiente: «He crecido siendo un fan del Liverpool. Hemos hablado un poco. Le he dicho que era un ídolo para mí cuando estaba creciendo y ahora es un sueño hecho realidad. Es una persona que me ha influido mucho, porque hacía cosas increíbles. En los próximos días tendremos una charla. Es un entrenador nuevo y tiene que hacer que todo el mundo lo entienda».

A la hora de ser preguntado por Carvajal, fue claro y respetuoso: «Creo que es un jugador fantástico, que ha ganado muchísimos títulos y sólo tengo respeto por todo lo que ha conseguido». «Hemos hablado. Creo que no es lo que la gente pensaba. Hemos hablado de lo que es el Liverpool y el Real Madrid. Quería saber como era estar aquí. Mucha gente ha tenido un papel importante para estar aquí. Este club habla por sí mismo», comentó sobre su relación con Bellingham y si le había pedido consejo.

«Sólo un pequeño grupo de jugadores ingleses han podido jugar aquí. Hoy es un suelo para mí. Es un día especial», comentó sobre jugar en el Bernabéu. «No creo que haya influido en mi decisión de venir aquí, donde hay muchas superestrellas. Ser parte del equipo y estar jugando con ellos, en vez de contra ellos, será bueno. Estando tanto tiempo en el Liverpool, donde hemos conseguido muchas cosas, ha sido increíble, pero las cosas se terminan. He salido de una forma buena. Todos me han apoyado muchísimo y ha sido una ayuda enorme. Hemos hablado con los dueños. Me han dejado claro que seré bienvenido siempre en el club. Ahora, estar aquí, es muy emocionante para mí. Esto es algo que no muchos jugadores consiguen», añadió.

Sobre su posición y momento físico, comentó lo siguiente: «Yo sólo quiero jugar. Hacerlo para este equipo ya es un logro y eso lo decide el entrenador. Tengo que entrenar bien. Si me dan la oportunidad de empezar la semana que viene trataré de hacerlo. Es un día increíble y el trabajo empieza mañana. Estoy muy emocionado».

Sobre la toma de decisión, comentó lo siguiente: «Siempre he sabido que si me iba del Liverpool sería para ir al Real Madrid. Esa era mi única opción. Tenía que tomar una decisión y no fue fácil, pero en un momento determinado tienes que dar el paso y creo que he tomado la decisión adecuada».

«He jugado con el equipo más grande de Inglaterra y ahora de España. Ambos tienen historias increíbles. Es un honor representar a ambos. Hay muchas similitudes. Siempre se espera que ganes. Lo que cambia es la climatología, pero como equipo siempre se ha exigido ganar», comentó.

También habló del cambio de su camiseta: «Cuando viajo por Europa me he dado cuenta de que el tema del nombre es complicado. Me llaman de muchas maneras. Por lo tanto, he pensado que había que hacerlo más fácil y poner mi nombre, que es Trent».

También habló de Florentino, al que le quiso dar las gracias por unirse a este club. «Podemos ganar muchos títulos juntos con el apoyo. Estaba contento con el español que he conseguido hablar, que creo que ha sorprendido a mucha gente. Para mí era importante empezar con el pie derecho».

También habló de su primer recuerdo del Real Madrid: «Me acuerdo de Beckham, de Cristiano Ronaldo y su bienvenida. Era el mejor jugador del mundo en ese momento y se unió al Real Madrid. Todo lo que ganaron fue muy importante. Este club sólo exige títulos. Los recuerdos que tengo son esos».

Sobre su forma de juego y si encaja más en España, fue claro: «No he pensado mucho sobre esto. Hago lo que me dicen los entrenadores y lo trato de hacer lo mejor posible. Si me van a apreciar más, pues no lo sé. Lo importante es que el entrenador lo aprecie». Por otro lado, habló de las jugadas a balón parado: «Me gustaría, claro que sí. Quiero ser importante en cada partido. Creo que hay que pensar que siempre se puede ser parte del partido. Tengas o no el balón, a balón parado puedes jugar en cualquier momento. Hay que hacerlo lo mejor que se pueda para el equipo».