Toni Kroos ficha como comentarista para el Mundial de Qatar

Toni Kroos no disputará esta Copa del Mundo con Alemania. No obstante, el jugador del Real Madrid no se lo perderá ya que será comentarista de esta gran cita donde comentará las semifinales de los días 13 y 14 de diciembre y la final del 18 de diciembre.

Estos últimos partidos del torneo lo hará acompañado de su hermano Félix Kroos, con quien comparte un famoso podcast semanal, Einfach Mal Luppen. El centrocampista de 32 años se retiró de la selección alemana después de la pasada Eurocopa que se disputó en 2021 , pero no querrá perdérselo estando fuera del césped.

Pero esos partidos no serán los únicos que el mediocampista blanco comente, sino que también formará parte de la retransmisión del España-Alemania que se dispute el domingo 27 a las 20:00 horas con motivo de la segunda jornada de la fase de grupos. El madridista formará parte de un equipo donde también estará su ex compañero, Javi Martínez, donde compartieron vestuario en el Bayern de Munich, también su compatriota Michael Ballack y el nuevo entrenador de River Plate, Martín Demichelis.

Y es que Magenta TV es la cadena alemana que tiene los derechos de los 64 partidos de este Mundial. Este mismo lunes ha hecho oficial la presencia de este invitado de lujo donde dará sus opiniones y conocimientos futbolísticos dentro del WM Reaction Show, un programa donde vivirá en exclusiva esta gran cita que se repite cada cuatro años.

Vacaciones hasta diciembre

Toni Kroos forma parte del grupo de futbolistas del Real Madrid que estarán de vacaciones hasta el próximo 1 de diciembre con motivo de la celebración de esta inédita Copa del Mundo. Los jugadores blancos tendrán la posibilidad de descansar durante dos semanas y media de cara a la segunda parte de la temporada donde nadie vaticina lo que ocurrirá a partir de 2023. El mediocampista alemán comentará el partido entre su país y España en plenas vacaciones, pero los partidos de semifinales y la propia final deberá compaginarlos con los entrenamientos de su equipo.