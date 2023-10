Ter Stegen: «Estamos decepcionados»

Marc-André Ter Stegen no pudo hacer nada ante los dos goles de Jude Bellingham. El portero alemán, como capitán del Barcelona, habló al acabar el Clásico ante los micrófonos de DAZN para dar la cara ante esta derrota de su equipo ante el Real Madrid. El guardameta mostró su decepción y no quiso entrar a valorar la exhibición de Bellingham.

«Estamos decepcionados. Hicimos un gran partido. Al final nos marcan de un rebote y luego llega ahí (Bellingham)», comenzó Ter Stegen. El alemán no pudo frenar las embestidas del conjunto blanco en la segunda mitad, mientras que en la primera tuvo una actuación bastante cómoda ya que su rival no realizó ningún tiro a puerta.

Después, fue preguntado sobre la exhibición de Jude Bellingham, que anotó los dos goles del Real Madrid. No obstante, el portero alemán no quiso entrar a valorar la actuación del futbolista inglés: «No soy de valorar los jugadores del equipo rival. Ha marcado dos goles y para el Real Madrid ha cambiado el partido».

Por último, Ter Stegen no quiso poner como excusa las lesiones y el cansancio: «Luego ha entrado (Lewandowski), pero en general íbamos un poco justos al partido, pero no es excusa. No supimos guardar el resultado».

Después, Xavi Hernández habló antes de la rueda de prensa correspondiente y consideró que dominaron la primera hora de partido: «Desde mi punto de vista, creo que hemos dominado 60 minutos. El fútbol es esto. Nosotros necesitamos 5 ó 6 para marcar gol y ellos con tres, te hacen dos. Nos faltó efectividad. Creo que el planteamiento salió bien. Quizás exagero, creo que nos han hecho sufrir al final, pero sinceramente que si alguien se llevaba el partido, íbamos a ser nosotros».

«Hemos hecho un buen partido»

«La función de Gavi en defensa era recuperar balones. Nos han picado muy poco. Un disparo desde fuera del área y un control de Modric que no le sale lo aprovecha Bellingham. Creo que el equipo ha hecho un buen partido», comentó el entrenador del Barcelona sobre la función de Gavi en el partido, que no lo tuvo fácil al tener a Bellingham como compañero de baile.

«Creo que el empate se nos quedaba corto. Parecía que ellos se conformaban con el empate. Cuando parecía visto para sentencia, llega ese balón desgraciado. Resultado muy malo, pero paso adelante en juego», zanjó el entrenador español.

El Real Madrid se impuso al Barcelona en el Clásico gracias a dos goles de Bellingham. El centrocampista inglés, que se estrenaba en un Clásico, mostró todas sus credenciales al mundo, aunque de pocas presentaciones necesita ya el ex del Dortmund. Continúa como máximo goleador de la Liga con 10 goles, tres más que Griezmann.

«El partido se va por detalles. El primer gol marca la diferencia. No podemos estar así de empanados en esas acciones. Después de eso nos vinimos abajo», comentó Gavi tras el partido. «La Liga es muy larga y toca seguir», añadió el centrocampista del Barcelona, que no tuvo su mejor tarde ante un Bellingham imperial y que fue el MVP del encuentro.